ExN°2 de Caputo: Sigue el atraso, el dólar "no bajará a $1.000" y no hay condiciones para abrir 'el colchón'

Consultado sobre por qué cree que Milei se cerró a comprar sólo cuando el dólar perfore la banda inferior (en torno a los $1.000), Cottani opinió que es "para manejar las expectativas del tipo de cambio".

“Tienen el temor de que si compran reservas, el mercado va a creer que el tipo de cambio se va para arriba. Pero es un concepto primitivo. No, comprar reservas genera confianza y por lo tanto reduce el riesgo y permite que la expectativa del tipo de cambio se mantenga”, sostuvo.

Para Cottani, persiste "un problema de atraso cambiario" y que comprar en el piso de la banda significar "hacerlo peor porque vamos a comprar cuando baje a mil".

Entonces enfatizó: "No va a bajar nunca a $1000. Si no, ya habría bajado".

"Pero forzar más atraso cambiario, entonces más déficit de cuenta corriente, menos entrada de capital privada no cierra. Es una de las cosas que se dicen para tratar de manejar las expectativas, pero que no hacen sentido”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario sostuvo que "tiene razón en que la demanda de dinero está creciendo porque la economía se está recuperando, porque hay un proceso de remonetización" pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo "dice que lo va a abastecer emitiendo pesos sin renovar toda la deuda, para que queden pesos en la calle". "Pero si hace eso, no va a acumular reservas, y si no lo hace, esa situación ideal de que vengan inversores, mientras las empresas están encepadas todavía, genera dudas”, agregó, y calificó de “señal de credibilidad” si el BCRA lograr acumular reservas.

joaquin-cottani.webp Joaquín Cottani, exsecretario de Política Económica de Javier Milei.

Cottani también se refirió a la dinámica del tipo de cambio y planteó que no ve un escenario de inestabilidad o devaluación hasta las elecciones. “Dada la banda cambiaria y el techo que se puso, el nivel actual de aproximadamente $1.200 es totalmente consistente con expectativas de un nivel de $1.500 de acá a un año. Esa expectativa el mercado la toma como cierta, pero cuando se perciba que la banda no es creíble, va a corregir automáticamente, y el tipo de cambio va a saltar”, proyectó.

“Hoy no hay ese temor, porque entraron los dólares del Fondo y van a entrar los de otros organismos, por eso digo que hasta las elecciones no va a pasar. Pero si no se acumulan reservas, o solo las mínimas para cumplir con el acuerdo, y se ve que sin eso no hay acceso al mercado internacional privado de capitales, todas esas serán señales de que se necesita una modificación”, concluyó.

Cottani también se refirió al objetivo del Gobierno de que se pongan en circulación los dólares "del colchón", es decir, de los que están fuera del sistema financiero. Para ello anticipó el anuncio de medidas "sorprendentes".

“Para que eso ocurra, se tienen que dar cambios de expectativas que hoy no existen. Decir que Vaca Muerta o los dólares del colchón van a aparecer... Bueno, cuando aparezcan la cuestión se estabilizará y el atraso cambiario dejará de existir, pero ahí es donde veo una contradicción”, concluyó.

