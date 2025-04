Luis Ventura continúa siendo blanco de amenazas pero no se intimida: "Vénganme a buscar"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1915493090095141144&partner=&hide_thread=false NUEVAS AMENAZAS DE MUERTE PARA LUIS VENTURA



"Estas son peores"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/XQaJ7O55IG — América TV (@AmericaTV) April 24, 2025

Sin embargo, las amenazas no cesaron y en la jornada de hoy (jueves 24/4) Ventura volvió a realizar un potente descargo en A la tarde: "Yo tengo el cuero curtido en este tipo de cosas, ya me ha pasado otras veces, he sido agredido físicamente en un par de oportunidades y he sido demandado en causas muy jodidas".

Voy a hablar hasta donde pueda, no voy a profundizar, no quiero avivar a los tipos que hacen estas patrañas. Salieron de Ezeiza, yo salí del barrio de Lanús, acá estoy, vénganme a buscar Voy a hablar hasta donde pueda, no voy a profundizar, no quiero avivar a los tipos que hacen estas patrañas. Salieron de Ezeiza, yo salí del barrio de Lanús, acá estoy, vénganme a buscar

Cuando todo parecía haber terminado, Ventura compartió nuevamente que recibió otra amenaza que él mismo consideró como la más fuerte debido al contenido del mensaje: "Cuando agarro el celular me entró un mensaje, es el peor de todos porque habla de sangre, de torturas y de vampirismo".

Además, subrayó que "quien escribía había tenido experiencia en crímenes de mujeres que le terminaban la sangre". Lo cierto es que la denuncia está realizada en la Justicia y lo que pide principalmente el periodista es una custodia policial que le de tranquilidad en medio de toda esta desagradable situación por la que está pasando él y su familia.

Luis Ventura abandonó Infama tras estallar de furia contra el abogado de Viviana Canosa

En la tarde del domingo (20/04) desde Infama contactaron a Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa, para hablar acerca de la denuncia que hizo la conductora en Comodoro Py y Luis Ventura en cruzarlo con dureza en pleno aire.

"Nunca podés decir nada vos, Dragani. Empezá a hablar. Sos el abogado, tenés que defenderla", dijo molesto el periodista luego de que el letrado se negara a brindar mayor información sobre la causa argumentando que hay "secreto de sumario".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1914076709634056635?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914076709634056635%7Ctwgr%5Ea31b3d7da9986189cd2cdc2ed17167c27311a878%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fluis-ventura-abandono-infama-estallar-furia-contra-el-abogado-viviana-canosa-n599880&partner=&hide_thread=false EL TENSO CRUCE ENTRE LUIS VENTURA Y EL ABOGADO DE VIVIANA CANOSA



Hablamos con Juan Manuel Dragani sobre el #VivianaGate



Seguí en #Infama pic.twitter.com/aRyLFw7eel — América TV (@AmericaTV) April 20, 2025

Cuando la conductora Marcela Tauro preguntó si hubo "un pacto de silencio" el entrevistado contestó: "Eso yo no lo puedo saber porque yo no tuve reunión con las autoridades de Canal 13. Viviana tuvo una charla con Adrián Suar, no mucho más que eso te puedo decir".

Luego de mantenerse al margen y en silencio, finalmente el panelista del ciclo no se aguantó y explotó antes de retirarse ofuscado del aire. "Hubieran ido primero a Tribunales en lugar de tirar todo en televisión". Y agregó furioso para levantarse de su asiento: "Andá a cuidarle el culo a Viviana".

