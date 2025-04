¿La era de los cerebros digitales? Científicos logran recrear la corteza visual en un modelo de IA

image.png Aunque por ahora los científicos trabajaron exclusivamente con cerebros de ratones, su objetivo es aplicar esta tecnología a cerebros humanos en el futuro. Esto podría transformar radicalmente la investigación neurológica, permitiendo experimentar con estos "gemelos digitales" en lugar de hacerlo directamente en pacientes.

"En muchos sentidos, la semilla de la inteligencia es la capacidad de generalizar de manera fiable", explicó Andreas Tolias, investigador de Stanford y miembro clave del equipo. Este enfoque aprovecha el mismo tipo de arquitectura de IA que impulsa sistemas como ChatGPT, pero aplicado a datos neuronales en lugar de texto.

Del laboratorio al futuro de la medicina neurológica

La creación de copias digitales personalizadas del cerebro abriría posibilidades fascinantes. "Sería como estudiar a una persona mediante su gemelo idéntico", compararon los científicos. Esto facilitaría probar tratamientos, comprender enfermedades neurodegenerativas o estudiar respuestas cerebrales a fármacos sin riesgos para los pacientes.

image.png

Los detalles técnicos completos del estudio fueron publicados en la prestigiosa revista Nature, bajo el título "Foundation model of neural activity predicts response to new stimulus types", estableciendo un hito en la intersección entre neurociencia e inteligencia artificial.

Este avance se suma a la creciente tendencia de utilizar la IA como herramienta de investigación médica, posicionando los gemelos digitales cerebrales como una tecnología que podría revolucionar tanto el diagnóstico como el tratamiento de condiciones neurológicas en las próximas décadas.

