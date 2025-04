Científicos descubrieron el lado oscuro del universo: Miles de galaxias escondidas

image.png

Chris Pearson, científico principal del Laboratorio Rutherford Appleton, junto con su equipo, logró medir la contribución energética individual de cada galaxia oculta al balance total del universo, revelando que esta inmensa población podría ser la pieza faltante en el rompecabezas de la generación de energía cósmica en el espectro infrarrojo.

Un universo mucho más poblado de lo que imaginamos

Las implicaciones son enormes: si confirmamos la existencia de esta multitud oculta de galaxias, tendremos que reescribir las teorías actuales sobre la cantidad de galaxias en el universo y su evolución. Lo que pensábamos eran regiones prácticamente desiertas del cosmos, podrían estar rebosantes de actividad galáctica, invisible a métodos tradicionales por su débil luminosidad.

Los resultados se publicaron en dos estudios en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: "The Herschel-SPIRE Dark Field I", encabezado por Pearson, y "The Herschel-SPIRE Dark Field II", cuyo primer autor es Thomas Varnish del Imperial College de Londres.

¿Te preguntaste alguna vez cuántos secretos cósmicos permanecen ocultos a nuestra vista? Este descubrimiento nos recuerda que el universo puede ser infinitamente más complejo y poblado de lo que jamás imaginamos.

