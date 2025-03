Desconcierto astronómico: Encontraron una galaxia con luz cuando todo era oscuridad

image.png El James Webb captó luz de una galaxia extremadamente lejana, JADES-GS-z13-1, que existió cuando el universo tenía solo 330 millones de años. Pero la luz que emitió no debería haber llegado.

Lo que vieron fue un destello específico de hidrógeno, conocido como emisión Lyman-alfa, que funciona como un faro espacial. El problema es que esa luz, en esa época, debería haber estado totalmente tapada por una niebla espesa de hidrógeno neutral que cubría todo y no dejaba pasar nada. Era como tratar de ver un farol a través de un paredón de niebla. Pero no, la galaxia está ahí, tirando luz como si no pasara nada, rompiendo todas las predicciones de los científicos y dejándolos con más preguntas que respuestas.