Misterio galactico nivel NASA: El James Webb descubrió que las galaxias giran en la misma dirección

image.png Este descubrimiento, realizado por el investigador Lior Shamir de la Universidad Estatal de Kansas, podría obligar a replantearnos los fundamentos de nuestra comprensión cosmológica.

"Según las leyes del azar, deberíamos encontrar un número similar de galaxias rotando en ambas direcciones", explica Shamir en su estudio publicado en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society bajo el título "The distribution of galaxy rotation in JWST Advanced Deep Extragalactic Survey".