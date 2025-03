Otro día negro en Ciudad Gótica: BCRA vendió US$ 196M, son US$1.204 en 6 jornadas

Las reservas internacionales del BCRA han descendido a US$ 26.626 millones. Miseria espantosa. El Gobierno dice que las devolverá arriba de US$ 30.000 millones con los ingresos de la cosecha. Veremos porque todo depende del volumen del 'carry trade' a desarmar.

Importante: El FMI no presta US$ 20.000 millones de 'dinero fresco'. En ese monto se encuentra el dinero para la refinanciación (asiento contable) de los vencimientos de capital con el FMI (que no refinancia intereses). Para muchos es mala noticia que no sea más de US$ 20.000 millones el total de la operación, que es extendida en varios trimestres.

Una versión realista de lo que sucede con el FMI, en la pluma de Carlos Rodríguez, cofundador de Ucema, luego de recordar que en 2001, el BCRA perdió US$ 12.000 millones sosteniendo su tipo de cambio fijo:

@carod2015: Al 6% anual, el interés acumulado de los 42 mil millones que debemos sería 10 mil millones en los 4 años del EFF. La amortización va a ser mas que el interés, pero no se cuánto. Los 20 mil millones que mencionan apenas alcanzaría para rolear interés y amortización. O sea que más que un préstamo, están discutiendo un plan de refinanciamiento. En mi opinión refinanciar es lo único que deberíamos hacer. En una semana el BCRA perdió mas de 1.000 millones en defender un peso muerto. Ningún préstamo razonable ayudaría a llegar a las elecciones.

La jornada

Hay 2 lecturas bien diferentes de la jornada. Comencemos por una optimista: el periodista y economista Julián Yosovitch en la red social X:

@julianyosovitch: FUTUROS ESTABLES SIN INTEVENCION DEL BCRA Despues de la fuerte volatilidad en la semana en los futuros de dolar en @a3mercados, estos cierran la semana mas estables Hoy muestran un ligero avance, tras la fuerte baja de ayer El volumen operado se mantuvo elevado. El volumen total en este mercado fue de u$s 1512 M el jueves Cayó versus el récord en la administración Milei de u$s 2833 M el miércoles. Ese aumento del volumen llegó a generar sospechas de intervencion en el dolar futuro por parte del BCRA Sin embargo, esto fue desmentido por el director del BCRA, Federico Furiase, en su cuenta de X. El interés abierto cedió de U$S 3664 M a U$S 3638 millones, es decir, no hubo un cambio significativo. Por ello, las caídas en los futuros de dólar de ayer también fueron por obra del mercado.

Muy importante lo que apunta Christian Buteler, que Yosovitch no considera en su análisis:

@cbuteler: Las fuertes ventas de dólares del BCRA se han dado a pesar de la baja temporal de las retenciones que buscaba incentivar las liquidaciones del agro.

buteler.png

Veamos ahora una opinión menos optimista, y más realista de lo que está sucediendo. El conocido ciudadano de X, Juancito Nieve:

@NieveJuancito: De la misma forma que la acumulacion de reservas de los ultimos 6 meses se sostuvo en el endeudamiento privado (que en parte financio el desendeudamiento publico), estos dias estamos viendo un proceso de desendeudamiento. Esto era algo que iba a pasar. El tema es cuándo y quién lo iba a financiar. No es particularmente problemático. Lo problemático siempre fue el saldo de cuenta corriente. Esto se sostenia en una dinámica donde la tasa de devaluación esperada (y asegurada) era menor a la tasa (de interés). Solo era cuestión de esperar que desancle esa expectativa de Tasa>deva. Hoy fue el acuerdo con el FMI en 5 meses iba/va a ser las elecciones y la promesa de salir del cepo.

De paso, una versión realista de lo que sucede con el FMI, en la pluma de Carlos Rodríguez, cofundador de Ucema:

@carod2015: Al 6% anual, el interés acumulado de los 42 mil millones que debemos sería 10 mil millones en los 4 años del EFF. La amortización va a ser mas que el interés, pero no se cuánto. Los 20 mil millones que mencionan apenas alcanzaría para rolear interés y amortización. O sea que más que un préstamo, están discutiendo un plan de refinanciamiento. En mi opinión refinanciar es lo único que deberíamos hacer. En una semana el BCRA perdió mas de 1.000 millones en defender un peso muerto. Ningún préstamo razonable ayudaría a llegar a las elecciones.

Tal como sucede casi siempre, Federico Sturzenegger sigue en otro canal. Mientras arde Ciudad Gótica, él se encuentra en éxtasis en Minas Tirith (que tenga cuidado con Sauron):

Embed En el Señor de los Anillos la ciudad de Minas Tirith era famosa por sus 7 murallas. El proceso de desregulación se siente un poco como tratar de entrar a esa ciudad. Uno traspasa una barrera para que aparezca la que está más allá. La Resolución 5665/25, con firma de Andrés Velis,… pic.twitter.com/aJ3MnPORE7 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 21, 2025

Pero peor que Sturzenegger está Salvador DiStéfano, analizando la situación en Narnia.

@salvadistefano: Se viene el acuerdo, se recupera el mercado, y los que alentaban la devaluación perdieron la llave, y salen de competencia. El dólar subió en el 2025 el 10%, y hablaban de corrida, la semana que viene tendremos la cantinela del dólar atrasado. Estamos buscando que está adelantado, en principio impuestos que el gobierno bajará con superávit fiscal.

Es probable que DiStefano se haya perdido en el metaverso.

----------------------------

Más contenido de Urgente24

Cuando vuelve a subir el dólar, se filtra versión de US$ 20.000 MM del FMI

"La volatilidad va a seguir hasta que el Gobierno explique las consecuencias del acuerdo con el FMI"

Desespera a Javier Milei presentar OK un acuerdo con el FMI que aún no está OK

Cristina Kirchner no quiere que decaiga el criptogate: Denuncia en España y "arqueros fracasados"