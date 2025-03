"La volatilidad va a seguir hasta que el Gobierno explique las consecuencias del acuerdo con el FMI"

"El Presidente dijo que va a haber un acuerdo, no se sabe si firmado por el staff, que es una primera versión que después tiene que ser aprobado por el directorio" del FMI, explicó.

En esa línea, especuló que el nuevo programa tendrá previsto "la postergación de vencimientos" que tiene la Argentina con el organismo, que se estiren "posiblemente hasta el fin de mandato de Milei, no se sabe bien".

Luego hizo referencia al "dinero fresco" que aportará el Fondo para -como dijo el Gobierno- "mejorar el balance dle Banco Central".

Por último, apuntó "a las condiciones que van a tener que ver con el sistema cambiario, la forma de hacer la política cambiaria".

Sin embargo, señaló que "como esas cosas no se saben, hay cierta incertidumbre y eso conduce a la volatilidad".

javier-timerman-ln.jpg Javier Timerman, asesor financiero de AdCap.

Volatilidad

De todas formas, el asesor financiero buscó desdramatizar tales movimientos en el mercado.

"No es que ha habido gran volatilidad, sino que los argentinos -y este es un tema que me impacta como observador- tiene muy poca tolerancia a la volatilidad, producto de que en nuestra historia nos han engañado, nunca pudimos confiar, y ante el primer indicio salimos a comprar dólares", dijo.

Agregó: "Pero la realidad es que para normalizar el país también va a haber que cambiar esa actitud, van a tener que pensar que estos tipos de movimientos son comunes en el mercado financiero".

Y remató: "Nosotros preferimos el cepo a la volatilidad; cualquier país prefiere la volatilidad".

Timerman se refirió a la volatilidad producto del desarme de posiciones en pesos del carry trade. "El carry trade eventualmente termina no funcionando, el tema es que no impacte en la conducta de la mayría de la gente. Eso es lo que la clase política debería intentar hacer", dijo.

Consultado sobre la posibilidad de que el dinero del FMI vaya a sostener el dólar, Timerman dijo que "va a ser responsabilidad del Gobierno que este acuerdo sirva para los objetivos que se ha planteado".

Inversiones

En ese sentido, apuntó a la necesidad de terminar con el cepo cambiario para estimular la entrada de inversiones que favorezcan el crecimiento de la economía.

"La Argentina necesita inversión, que es la única forma de crecer. Juntar los dólares necesarios para tranquilizar al mercado financiero de que va a tener capacidad de repago de esta deuda, y salir del cepo. Son desafíos importantes", dijo.

Timerman observó que "hasta ahora" la prioridad del Gobierno ha sido "la lucha contra la inflación" y que eso "trajo ciertas consecuencias que vivimos ahora", entre las que destacó "el dolar atrasado y la falta de reservas".

"Ahora entra en la Fase 2: tiene que hacer una política que te permita crecer. Necesitás salir del cepo y esto va a tener turbulencias, y ese es un tema político: el Gobierno tiene que usar las herramientas políticas que tiene para que esa volatilidad -el acuerdo con el FMI, que no sabemos bien qué es- tenga el impacto en el mercado que finalmente cree las condiciones para que vengan inversiones", continuó.

Y cerró: "No hay otra forma de salir de esto que no sea atrayendo inversiones, que no están llegando producto de que no se sabe si el cepo va a estar o no, o si el tipo de cambio se va a apreciar o devaluar, etc".