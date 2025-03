Cuando vuelve a subir el dólar, se filtra versión de US$ 20.000 MM del FMI

image.png

El Merval y los bonos se dan vuelta luego de una jornada recesiva:

image.png

La renta variable es la más beneficiada de esta noticia:

image.png

image.png

El BCRA sigue vendiendo

La autoridad monetaria hoy vuelve a presentar ventas, en esta oportunidad, tuvo que desprenderse de US$ 196 millones.

image.png

De esta forma:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1903166553245307009&partner=&hide_thread=false En la semana vendió US$ 730 millones y en el mes acumula pérdidas por US$ 580 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) March 21, 2025

Las dudas

Tal como señala el economista, Leandro Ziccarelli, no queda claro si los US$ 20.000 millones son frescos o no. En sus propias palabras:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LeanZicca/status/1903157629423075666&partner=&hide_thread=false No queda claro si son 20b por encima de la refi o si es 20 en total. Parecen ser 20b en total.

O sea, solo unos 6b para recapitalizar BCRA. Menos de lo que imaginábamos, pero en el rango de lo probable (20/25b).



Escuchen el #FMIpodcast de ayer dnd expliqué esto. https://t.co/tSZ8cqyPMj — Leandro Ziccarelli (@LeanZicca) March 21, 2025

FMI: La reunión informal

Según trascendidos, el encuentro tendría lugar el próximo martes y buscaría avanzar en la elaboración de un acuerdo de nivel técnico —o staff level agreement—. El nuevo programa contemplaría una línea extendida de financiamiento a cuatro años, estructurada a través de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un valor estimado de 15.000 millones, equivalentes a unos US$ 20.000 millones al tipo de cambio actual.

No obstante, fuentes cercanas al organismo advirtieron que la cifra definitiva podría modificarse en función del debate interno del directorio. No obstante, fuentes cercanas al organismo advirtieron que la cifra definitiva podría modificarse en función del debate interno del directorio.

En estas instancias preliminares, el personal técnico del FMI suele poner al tanto a los directores del estado de las negociaciones con el país solicitante. Si el panorama es favorable, el paso siguiente consiste en formalizar el entendimiento y someterlo a la aprobación del directorio ejecutivo. La concreción de esta etapa abriría la puerta al desembolso de fondos frescos.

Voceros tanto del Fondo como del Ministerio de Economía argentino consultados por Bloomberg evitaron hacer comentarios al respecto, manteniendo la cautela que caracteriza a este tipo de procesos.

La posibilidad de un nuevo acuerdo financiero aparece en un contexto político particular: la Cámara de Diputados de la Nación dio recientemente su aval al decreto de necesidad y urgencia impulsado por el presidente Javier Milei, que respalda la renegociación con el organismo multilateral. Ese gesto del Congreso habría sido interpretado como una señal de apoyo institucional, condición considerada indispensable por parte del Fondo para avanzar con cualquier tipo de auxilio.

El eventual financiamiento permitiría a la administración libertaria reforzar reservas y facilitar el cumplimiento de compromisos externos, en un escenario caracterizado por severas restricciones de liquidez y presiones cambiarias persistentes. De concretarse, este nuevo acuerdo podría representar un giro sustancial en la relación bilateral con el organismo de crédito más influyente del sistema financiero global.

Más contenido de Urgente24

Mauricio Macri dio luz verde para que el PRO y LLA se fusionen: "Absolutamente de acuerdo"

Desespera a Javier Milei presentar OK un acuerdo con el FMI que aún no está OK

Cristina Kirchner no quiere que decaiga el criptogate: Denuncia en España y "arqueros fracasados"

Quién es el juez de CABA que "puso corazón" y donó decenas de millones de pesos a Bahía Blanca