El Big Bang reveló un secreto: El universo fue transparente antes de lo imaginado

image.png

"La señal espectral que captamos revela la existencia de una burbuja ionizada temprana. Si no existiera esta burbuja, la señal no habría podido escapar y viajar hacia nuestros instrumentos", explican los investigadores en su trabajo publicado en la revista Nature bajo el título "Witnessing the onset of reionization through Lyman-α emission at redshift 13".

El telescopio que revoluciona nuestra visión cósmica

El descubrimiento fue posible gracias a la extraordinaria sensibilidad del telescopio espacial James Webb, fruto de una colaboración internacional entre la NASA, la ESA y la CSA (agencias espaciales estadounidense, europea y canadiense, respectivamente).

Este avance tecnológico permitió a los científicos observar que la intensa luz ultravioleta de las primeras galaxias "freía" el gas neutro circundante, creando burbujas de gas ionizado y transparente. Con el tiempo, estas burbujas se expandieron y fusionaron entre sí, culminando el proceso de reionización aproximadamente mil millones de años después del Big Bang.

image.png

Este hallazgo no solo transforma nuestra comprensión de la cronología cósmica, sino que también abre nuevas preguntas sobre los mecanismos que permitieron que este proceso ocurriera más temprano de lo esperado, desafiando los modelos existentes sobre la formación y evolución de las primeras estructuras del universo.

