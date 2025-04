Las medidas de seguridad de Luis Ventura ante las amenazas: "Custodiado"

Cabe resaltar que, luego de las acusaciones que lanzó Viviana Canosa sobre una presunta red de trata, el presentador apuntó contra ella y la señaló por estar supuestamente vinculada con el poder.

Luis Ventura continúa siendo blanco de amenazas pero no se intimida: "Vénganme a buscar"

En los últimos días Luis Ventura ha sido víctima de amenazas de muerte que han llegado a su celular de parte de una presunta organización criminal. El filoso periodista blanqueó esta situación en diversos ciclos de América TV y desafió a sus agresores.

LUIS VENTURA TRAS RECIBIR AMENAZAS DE MUERTE: "No es la primera vez"

En primera instancia, quien informó sobre esta situación y contó con el testimonio de Ventura fue el ciclo Intrusos. "Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar", anunció Rodrigo Lussich.

"Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau...", confió Ventura al tiempo que advirtió tajante frente a las cuatro amenazas que recibió: "Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar".

Fue allí que Layus agregó que el famoso periodista le explicó que tras recibir los mensajes intimidatorios, habló con su abogado Martín Francolino quien le dijo lo que debía hacer y que lo está cumpliendo a rajatabla.

En tanto, sobre el posible motivo por el que podría estar recibiendo estas amenazas, el cordobés recordó que Ventura "estuvo en una posición encontrada con lo de Viviana", así como también remarcó que fue uno de los que leyó la denuncia en Secretos Verdaderos y luego estuvo en Infama donde se cruzó con Juan Manuel Dragani. el abogado de Viviana Canosa.

NUEVAS AMENAZAS DE MUERTE PARA LUIS VENTURA

"Estas son peores"



"Estas son peores"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/XQaJ7O55IG — América TV (@AmericaTV) April 24, 2025

Sin embargo, las amenazas no cesaron y en la jornada de hoy (jueves 24/4) Ventura volvió a realizar un potente descargo en A la tarde: "Yo tengo el cuero curtido en este tipo de cosas, ya me ha pasado otras veces, he sido agredido físicamente en un par de oportunidades y he sido demandado en causas muy jodidas".

Voy a hablar hasta donde pueda, no voy a profundizar, no quiero avivar a los tipos que hacen estas patrañas. Salieron de Ezeiza, yo salí del barrio de Lanús, acá estoy, vénganme a buscar Voy a hablar hasta donde pueda, no voy a profundizar, no quiero avivar a los tipos que hacen estas patrañas. Salieron de Ezeiza, yo salí del barrio de Lanús, acá estoy, vénganme a buscar

Cuando todo parecía haber terminado, Ventura compartió nuevamente que recibió otra amenaza que él mismo consideró como la más fuerte debido al contenido del mensaje: "Cuando agarro el celular me entró un mensaje, es el peor de todos porque habla de sangre, de torturas y de vampirismo".

Además, subrayó que "quien escribía había tenido experiencia en crímenes de mujeres que le terminaban la sangre". Lo cierto es que la denuncia está realizada en la Justicia y lo que pide principalmente el periodista es una custodia policial que le de tranquilidad en medio de toda esta desagradable situación por la que está pasando él y su familia.

--------

