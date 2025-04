Revés para Viviana Canosa: Vincularon a un Gran Hermano con su denuncia y estalló

Agarraron un video de hace dos años, lo pusieron hoy en pleno 2025 sin aclarar que era un video viejo, inventaron, dijeron que yo en el video dije que estuve en el casamiento de Lizy (Tagliani). Yo nunca estuve, vi imágenes por la televisión. Tergiversaron mis palabras Agarraron un video de hace dos años, lo pusieron hoy en pleno 2025 sin aclarar que era un video viejo, inventaron, dijeron que yo en el video dije que estuve en el casamiento de Lizy (Tagliani). Yo nunca estuve, vi imágenes por la televisión. Tergiversaron mis palabras

Y agregó: "Nadie tiene ningún derecho de exponerme de la manera que me expusieron, de hacerme pasar a mí, a mis papás, a mis amigos, a mi familia, la semana del ojete que pasamos. No puede ser que yo vaya al supermercado, al kiosco, y me estén dando el pésame cuando yo no elegí exponerlo. Y lo hicieron de la peor manera".

Por último, Pollastro indicó: "Esto no es para los medios ni para contestarle a nadie. Es para mí gente, que me conocen hace cas 20 años".

Adrián Suar se despegó del 'Canosagate': "No me puedo hacer responsable"

En la tarde del miércoles 23/4 Adrián Suar fue interceptado por el envío A la tarde de América TV, quien recogió su primer testimonio sobre las polémicas denuncias de Viviana Canosa contra varias figuras mediáticas por presunta trata de menores y prostitución infantil. El gerente de contenidos de El Trece se despegó.

"No me puedo hacer responsable de lo que hace Viviana"

"Yo no lo digo a la gente lo que tiene que decir"

"A veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje"



El cronista Oliver Quiroz se acercó a Suar y le preguntó directamente sobre el escándalo. El también actor no evitó el tema y sostuvo, con calma:

La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace

Por otro lado, el notero le consultó sobre los dichos de Mariana Fabbiani, quien se manifestó con indignación por las acusaciones de Canosa e incluso se difundió la versión de que habría llamado a Suar exigiendo el despido de la explosiva conductora.

"A veces pasa. Me dedico hace muchos años a esto. Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de El Trece. Pero sí me gusta un canal tranquilo. A veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje de lo que siempre fue El Trece", afirmó el empresario de medios.

"Todos nos mandamos a penitencia y decimos 'acá estuvimos mal', nos pasa a todos. Hablé con Viviana puertas para adentro sobre lo que quiero para El Trece, y ella lo entendió perfectamente. Espero que podamos convivir civilizadamente", agregó contundente.

