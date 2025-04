Tom Cruise "enloqueció" con la película 'Sinners': Recomienda verla en cine

El respaldo estratégico de un gigante del cine

El apoyo de Cruise a "Sinners" no es casualidad. El actor previamente recibió el reconocimiento de Steven Spielberg como el salvador del cine tras el éxito de "Top Gun: Maverick" en 2022, que recaudó aproximadamente 1.500 millones de dólares globalmente luego de que Cruise insistiera en su estreno en salas durante la pandemia.

image.png En su momento hizo lo mismo con Barbie y Oppenheimer.

Esta promoción cruzada llega en un momento estratégico: mientras "Sinners" domina la conversación cinematográfica, las entradas para "Mission: Impossible — The Final Reckoning" acaban de salir a la venta. La anterior entrega de la saga, "Dead Reckoning", recibió excelentes críticas con un 96% de puntuación positiva en Rotten Tomatoes, aunque sus números de taquilla quedaron ligeramente por debajo de las expectativas.

La recomendación de Cruise confirma su compromiso como embajador anual del cine, luego de haber promocionado anteriormente títulos como "Indiana Jones and the Dial of Destiny" y "Twisters". Su respaldo a "Sinners" demuestra que el actor sigue apostando por la experiencia cinematográfica tradicional y el poder de las historias bien contadas en pantalla grande.

