El debate en los candidatos a legisladores de la ciudad de Buenos Aires podría durar casi 4 horas

La transmisión del debate será en vivo y la señal será puesta a disposición para todos los servicios de comunicación audiovisual del país.

Cada candidato podrá ser acompañado por hasta 3 asesores y existe morbo por la posible presencia del ex presidente Mauricio Macri y el actual jefe de Estado Javier Milei.

Como los candidatos son tantos, fue imposible darle atriles a cada uno. Por ello, se dispusieron apenas 4 sitios para exposición sobre el escenario: dos ubicados hacia la izquierda y dos hacia la derecha. En el centro, las gradas con 17 asientos.

Todos deberán rotar en los atriles según su turno de intervención. Una vez que uno de ellos finaliza su intervención será reubicado en la tribuna y su lugar ocupado por el siguiente orador.

image.png Un debate con17 candidatos diferentes

Será difícil que se genere un debate verdadero

Cada uno de los aspirantes a legislador porteño tendrá un minuto para presentación personal y dos para la exposición de las propuestas legislativas.

Luego de exponer, recibirá tres preguntas consecutivas de sus oponentes pero no existe la chance de la repregunta.

Esto motivará que si a un participante se le preguntara por manzanas podría responder sobre peras. Nunca podrían ser acorralados.

Ninguno podrá llevar al debate objetos, documentos, gráficos, láminas, teléfonos, libros, diarios, revistas ni ningún otro elemento físico o electrónico.

Es obligatorio por ley de la legislatura porteña que asista el primer representante de cada lista: no hay excusa (con excepción de fuerza mayor) para no participar de esta instancia. Las multas superan los $ 7 millones.

La extensa lista de oradores contempla a:

-Silvia Lospennato por el espacio del oficialismo porteño bautizado “Buenos Aires Primero”;

-Manuel Adorni, actual vocero presidencial, por La Libertad Avanza;

-Ramiro Marra, el libertario expulsado de la LLA, se presentará con “Libertad y Orden”;

-Leandro Santoro es el candidato del peronismo y el kirchnerismo que van en una misma lista que lleva como nombre “Es Ahora Buenos Aires”;

-Juan Abal Medina, apoyado por el Movimiento Evita con el nombre de “Justa, Libre y Soberana”;

-Alejandro Kim, por Principios y Valores, espacio referenciado con Guillermo Moreno

-Horacio Rodríguez Larreta, se presentará por fuera del PRO con la alianza “Volvamos Buenos Aires”;

-Paula Olivetto, por la Coalición Cívica-ARI bajo el nombre “Es con vos”;

-Lucile Lula Levy, dirigente universitaria, por Evolución de la UCR;

-Yamil Santoro, el legislador liberal que competirá bajo la denominada Unión Porteña Libertaria;

-Vanina Biasi, del Frente de Izquierda

-Federico Winokur, candidato del Nuevo MAS, encabeza la lista de “La Izquierda en la Ciudad”;

-Marcelo Peretta, dirigente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos se presenta por el Movimiento Plural;

-Ricardo Caruso Lombardi, del MID

-María Eva Koutsovitis encabeza la lista de Confluencia;

-César Biondini se presenta por el Frente Patriota Federal,

-Mila Zurbriggen, ex libertaria, competirá por el Movimiento Nueva Generación.

Consultora Enter ordenó candidatos por visualizaciones, interacciones y respuestas positivas

Encabeza Manuel Adorni, segundo se ubica Leandro Santoro, tercero Ramiro Marra, cuarta Silvia Lospennato y aparece en un sorprendente quinto lugar Alejandro Kim, por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi está sexto y el ultra derechista César Biondini en el octavo puesto.

El siguiente es el top ten de Enter:

image.png

image.png

image.png