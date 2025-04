El jugador de River que vive lesionado: malas noticias para Marcelo Gallardo

image.png El duelo fue para River FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

En realidad, los dolores de cabeza no son nuevos sino que continuaron. Se agravaron en el Superclásico, cuando parecían haberse superado. En River no pueden librarse de las lesiones de futbolistas importantes, que acarrean lesiones que no les permiten afianzarse en el once titular que a Marcelo Gallardo le gustaría.