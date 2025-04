Mundial de Clubes: El Superclásico desnudó a River y Boca

boca mun.jpeg Boca integrará el grupo "C" junto a Benfica, Bayern Múnich y Auckland City.

Boca y el irreal pensamiento de “pelearle el 2º lugar a Benfica”

Boca no tiene vida. Eso le falta al equipo y al club hace varios años. Desde que está Riquelme no llegó un entrenador que esté a la altura, o que tenga la personalidad para frenar los caprichos del presidente. Obviamente, Riquelme trae Dts a los que puede manejar, y esto le hace mal al club, además se refleja en los resultados deportivos, dos años sin jugar Copa Libertadores.

A pesar de este presente el hincha de Boca cree que le va a ir a pelear el segundo puesto de la zona a Benfica, algo totalmente irreal pero que parte del periodismo alimenta. La realidad de Boca es que no competirá ni con Benfica ni con Bayern Múnich, eso se vio reflejado el domingo ante River y se viene viendo hace rato.

Inclusive no lo ven como amenaza los grandes equipos de Europa. Bayern Múnich hará volver a 4 juveniles que están a préstamo en otros clubes para darles minutos en los dos primeros partidos del Mundial de Clubes, casualmente ante Auckland City y Boca. O sea, Harry Kane y otras figuras difícilmente vean acción ante Boca.

Por eso Boca puede aspirar a hacer buenos papeles ante los dos equipos europeos y no ser goleado, y ganarles a los neozelandeses quedando 3º. Más de eso no puede pretender, es la realidad, la triste realidad no solo de Boca, sino de River y de todo el fútbol argentino.

La triste realidad del fútbol argentino a nivel clubes

Boca y River dejaran en evidencia en el próximo Mundial el pobre nivel de nuestro futbol de clubes, algo que no coincide con el nivel del seleccionado que ha ganado todo en el último tiempo.

Pero el bajo rendimiento no será solo por lo que hagan ambos en ese torneo, sino que es lo que viene sucediendo hace años, donde las copas internacionales las ganan los equipos brasileros, sobre todo la Copa Libertadores, lo de Boca y River será la gota que rebalsará el vaso.

Pero parece que el argentino no puede aceptar ser inferior, y mira para otro lado, y la culpa es de los árbitros, o de los brasileros que ponen plata para ganar los torneos y no sé cuántas escusas más que ponen los hinchas.

La realidad es que es hora de ser humildes, reconocer que a nivel clubes estamos a años luz de ser protagonistas a nivel mundial, que las grandes epopeyas de Independiente, Boca o Vélez ante grandes equipos de Europa pasaron desde hace un cuarto de siglo para atrás, reconocer que somos inferiores, que no iremos a competir sino a crecer y ahí, quizás ahí si podremos enderezar el rumbo y volver a ser protagonistas.

+ de Golazo24

Embed

Dura respuesta de Miguel Borja a Marchesín por la acusación de "golpeador"

Champions League: Donde ver y cuando son las semifinales

Boca arde contra Fernando Gago: "No le queda otra que salir campeón"

Cuánto vale la campera de Fernando Gago y de qué marca es