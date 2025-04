Boca arde contra Fernando Gago: "No le queda otra que salir campeón"

Más allá del clima en la previa del Superclásico, Jorge Ribolzi subrayó que “lo importante y lo real es de las puertas para adentro. El que define es el jugador, pero adentro de la cancha no hay un par de jugadores que ordenen, que vean el partido y que sepan qué hay que cambiar. River ganó el medio y Boca no tuvo cómo contrarrestarlo”.

"EL PLANTEO DE BOCA FUE BASTANTE POBRE", el análisis de Jorge Ribolzi sobre la actuación del Xeneize en el Superclásico.



#DisneyPlus pic.twitter.com/BMlHsf80Ns — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2025

Fernando Gago, molesto por el arbitraje y el primer tiempo del equipo

El entrenador de Boca, Fernando Gago, dialogó en conferencia de prensa luego la derrota frente a River en el Estadio Monumental.

“En 20 minutos tuvimos tres amarillas y le dije al árbitro que me pareció exagerado. Me dejó en una situación de posibilidad de cambio porque el juego estaba bastante friccionado”, haciendo referencia al arbitraje de Nicolás Ramírez.

Además, el entrenador del “Xeneize” marcó sus sentimientos post derrota: “Me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar y en el segundo tiempo tuvimos chances y también errores”.

Gago prefirió no apresurarse a marcar el porqué de la caída y declaró: “El análisis lo voy a hacer después. Me gustó el segundo tiempo, tuvimos varias claras para empatar, lamentablemente no se dio”.

"ME VOY CON BRONCA POR EL RESULTADO": Fernando Gago tras la derrota en el Superclásico

Fernando Gago ‘pega el volantazo’ tras la caída de Boca ante River en el Superclásico

Una vez consumada la caída ante River, Fernando Gago, resolvió darles el lunes libre a sus dirigidos antes de retomar los entrenamientos para la última fecha de la fase inicial del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La decisión de otorgar descanso no sorprende en un Boca que, al no disputar competencias internacionales esta temporada, viene manejando los tiempos de trabajo de forma flexible. Aun así, la caída frente a River dejó secuelas y el técnico manifestó su “bronca” por el resultado aunque rescató la actitud de su equipo en el segundo tiempo, donde intentó ser protagonista.

En cuanto al planteo táctico, Gago explicó su elección de poner a Ayrton Costa y armar una línea de tres centrales, buscando suplir la ausencia de delanteros de referencia como Milton Giménez o Edinson Cavani. La idea era generar superioridad numérica y aprovechar los espacios por las bandas, aunque el plan no se pudo plasmar con éxito en el marcador.

Con un golazo de Mastantuono, River se quedó con el Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura

River venció como local por 2-1 a Boca en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo este domingo en el estadio Monumental.

Los goles para el Millonario los convirtieron Franco Mastantuono, a los 25’, y Sebastián Driussi, a los 44’, mientras que Miguel Merentiel había anotado el tanto del empate para el “Xeneize” a los 38’, todos en el primer tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron en la tercera posición de la Zona B del campeonato local con 28 puntos y sumó su segundo triunfo de manera consecutiva.

Ahora, la Banda deberá medirse ante Vélez (13°), en condición de local, en un duelo válido por la última fecha de la fase regular del certamen con la clasificación a los playoffs ya asegurada.

Por su parte, el elenco azul y oro continua puntero tanto de la Zona A del Torneo Apertura como de la tabla anual (32 unidades al igual que Rosario Central), a pesar de la derrota, y tendrá que visitar Victoria para enfrentarse ante Tigre.

RIVER 2 - 1 BOCA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

