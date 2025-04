Marcelo Moretti más complicado: Ortigoza lo denunció penalmente por el escándalo de las coimas

Además, acusa a Moretti de recibir “un sinuoso pago que se metió en su bolsillo, y no en las arcas del club, incluso sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de lograr lo ‘prometido’”.

Néstor Ortigoza disparó contra Marcelo Moretti por sus manejos en el club

Por otra parte, el argentino nacionalizado paraguayo reveló que no se sorprendió por esta situación, ya que previamente “habían ocurrido sucesos de naturaleza similar que habían llamado mi atención y comenzaban a cortar mi vínculo con Moretti”.

Asimismo, contó que “al poco tiempo de asumir como directivo del club, y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores… Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo, resaltaba supuestas condiciones técnicas y/o físicas, que yo no compartía”.

Por último, denunció a Moretti de “obtener dineros a cambio de promesas de imposible cumplimiento, que consistían en hacer jugar en tal o cual división de fútbol a un deportista, en tanto y en cuanto ‘donara’ cuantiosas sumas de dinero en dólares, sin declarar, sin emitir recibos y que nunca habrían ingresado a las arcas del club”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Gonzaaorellano/status/1915772031208952273&partner=&hide_thread=false Ortigoza denuncia en la justicia a Marcelo Moretti.



"En definitiva, desde mi rol de integrante de la comisión directiva me encuentro en la obligación de formular esta denuncia, con la absoluta certeza de que Moretti engañó a la gente y perjudicó económicamente a #SanLorenzo,… pic.twitter.com/iZYV4QqYtB — Gonzalo Orellano (@Gonzaaorellano) April 25, 2025

Echaron a un empleado de la Jefatura de Gabinete luego de la coima recibida por Marcelo Moretti

Tras el estallido de este escándalo, el Gobierno Nacional decidió desvincular a Francisco Carlos Sánchez Gamino, miembro en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos que depende de la Jefatura de Gabinete.

Durante este episodio, aparece Sánchez Gamino, en la oficina junto a Moretti, presenciando el momento en el que recibe dinero por parte de la madre del jugador; este suceso, que data del año 2024, y previo a que Moretti sea designado como presidente del club, fue el motivo por el que la Jefatura de Gabinete de Ministros decidió su cesantía.

“Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2024 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, al doctor Francisco Carlos Sánchez Gamino, en el cargo de director de estudios para la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, nivel B - grado 0 del convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto n° 2098/08”, comunicó el texto publicado en el Boletín Oficial.

La cámara oculta que muestra a Marcelo Moretti recibiendo dólares

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

En el video, que fue publicado por Canal 9, se ve cómo Moretti habría recibido 25mil dólares por parte de la madre de un juvenil, a mediados del 2024.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1914514877579673621?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914514877579673621%7Ctwgr%5E435284837b064884030cb4237b6894c9306c926b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fmarcelo-moretti-se-tira-la-granada-y-se-autodenuncia-zafar-del-escandalo-n600052&partner=&hide_thread=false "Moretti":

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

En la primera parte del informe se escucha la charla entre la madre del jugador y Marcelo Moretti, donde ella le dice que entregarle la suma de dinero “no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema”.

Luego, le ofrece pagarle primero 10 mil dólares, a lo que Moretti contesta tajante: “25 mil… La idea es que estén antes”. La madre del chico acepta, pero le insiste: “Al chico fichámelo”.

Después está la parte de la cámara oculta, que es la reunión entre la madre del jugador y Marcelo Moretti en una oficina.

En ese momento se realiza la entrega de 20 mil dólares que Moretti guarda rápidamente en su saco pese a la insistencia en que cuente los billetes.

Finalmente, el presidente de San Lorenzo pregunta “cómo está el nene” y charla sobre las restricciones que se ponen los jugadores con el objetivo de rendir para el equipo.

