Néstor Ortigoza se 'atrinchera' hasta que la justicia no se expida

“Me dirijo a usted en relación a la publicación en medios de comunicación / redes sociales de la petición de la subcomisión de género y diversidad de nuestro club en la que se solicita el inicio de un sumario para mi suspensión inmediata y posterior expulsión e inhabilitación (como asociado, vocal y responsable futbolístico de nuestro club).

El comunicado indica: “… En este sentido, celebramos la conformación del Tribunal de Ética y Disciplina que tendrá responsabilidad, junto con la Asamblea, de evaluar este informe y proceder de acuerdo a su análisis”.

Destaco que al día de la fecha NO se me notifico de la conformación de ningún Tribunal de ética.

Por ello y atento a la cancelación social propuesta hacia mi persona por los integrantes de la mencionada subcomisión, dejo constancia que acudiré al ser notificado fehacientemente para hacer valer mis derechos como asociado.

Con el conocimiento de que usted es un profesional del derecho, resulta innecesario una extensa argumentación sobre el principio de inocencia, la necesidad de desvirtuar el mismo mediante una sentencia judicial, derivada de un debido proceso legal desarrollado ante los tribunales establecidos en un estado de derecho. La propuesta arrimada por la Subcomisión intenta – reitero - la cancelación de mi persona, una suerte de muerte civil en un tribunal especial basada en información inexacta, parcial e interesada de una de las partes en un conflicto familiar, vulnera en forma explícita derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales que son norma de perfección de la misma - art. 75 inc. 22 C.N.

Debo destacar que la Honorable Subcomisión de Género y Diversidad cuenta con algunos fotogramas de un video editorializado, que fueron difundidas en forma espuria para dar inicio a esta lapidación mediática de la que soy objeto.

Es importante consignar, que fueron entregadas a la justicia las pruebas que me desincriminan de esta inocultable operación mediática. Tenga usted presente que mi explicación se ve limitada por la imperiosa necesidad de preservar a mis hijos y a mis padres, mayores de edad”.

Marcelo Moretti le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza y amenazó con “sacarlo”

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, le pidió en la mañana del viernes 20/09 la renuncia a Néstor Ortigoza del cargo de vocal primero tras la filtración de vídeos en los que se observa al exfutbolista golpeando a su ex pareja, Lucía Cassiau. Al mismo tiempo, Moretti aseguró que Ortigoza no respondió al pedido de renuncia y que lo van a sacar del cargo en caso de que no lo haga.

Después de visitar al Papa Francisco -fanático del Ciclón- en el Vaticano, el presidente Marcelo Moretti habló por primera vez sobre la situación del ídolo que le dio la única Copa Libertadores de su historia al club y detalló cómo avanzará el proceso interno.

Marcelo Moretti dio su versión de los hechos y pidió la salida de Néstor Ortigoza

En declaraciones periodísticas, Moretti afirmó: “Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar”.

El presidente de San Lorenzo y el ídolo del club no mantenían una buena relación desde que Marcelo Moretti inició su gestión en la institución en enero de este año. Hasta tan solo un mes y medio atrás que Ortigoza fue apartado del puesto de dirigente a cargo del fútbol profesional, lo de Moretti y el oriundo de Merlo era un fuego cruzado constante que ocupaba la agenda del club de Boedo.

“No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro. La última vez que estuvimos juntos fue contra Atlético Tucumán, y después de eso, no hablamos más”, agregó Marcelo Moretti.

Por último, Moretti aseguró que el campeón de la Copa Libertadores 2014 no respondió ante el petitorio de renuncia: “Él no respondió. Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro”.

Fuertes videos de Néstor Ortigoza golpeando a su expareja y San Lorenzo le exigió la renuncia

Néstor Ortigoza fue denunciado por golpear a su expareja que difundió en la mañana de este último jueves 19/09 los videos maltratándola delante de sus hijos mientras que San Lorenzo le exigió la renuncia a su cargo.

El exfutbolista y actual dirigente del cuadro de Boedo había sido denunciado por su exmujer en agosto pasado por maltratarla. Previamente, el exfutbolista también había hecho una presentación ante la justicia contra la mujer por violencia familiar.

Los fuertes videos de Néstor Ortigoza golpeando a su expareja

En las imágenes difundidas por redes sociales se puede ver al exjugador en la cocina de la que sería la casa familiar atacando a la mujer, que intenta grabar con su celular. En la escena aparece un niño, que sería uno de los hijos de ambos.

Luego, en otro video, se puede observar lo que registra la denunciante: Ortigoza se acerca violentamente y le arranca el teléfono.

Por último, en otra de las grabaciones difundidas, se lo ve al exfutbolista jugando con el pequeño y luego le tira un pelotazo contra el celular de la denunciante. “Callate porque está el nene”, se escucha que dice la mujer.

San Lorenzo le pidió la renuncia a Néstor Ortigoza

San Lorenzo emitió un comunicado exigiendo la renuncia del exfutbolista y actual vocero, Néstor Ortigoza, tras la viralización de los videos donde se lo ve ejerciendo violencia de género contra su expareja Lucía Cassiau.

“A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”, publicaron a través de sus redes sociales.

Néstor Ortigoza, afuera de San Lorenzo, y denuncia por violencia de género

Néstor Ortigoza renunció a su cargo de mánager de San Lorenzo y en la mañana del miércoles 28/08 fue denunciado por violencia de género contra su ex pareja Lucía Cassiau.

A partir de las denuncias cruzadas, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Lucía Cassiau ubicada en un barrio cerrado de la localidad Canning. El dirigente del “Cuervo” la acusó por presuntos episodios de violencia contra los hijos de la pareja de 12 y 10 años.

A Néstor Ortigoza le aplicaron una restricción perimetral

Tras esto, la Justicia ordenó una restricción perimetral de 300 metros al exfutbolista para circular o permanecer con respecto al domicilio de Cassiau y su hijo Mateo. Además, le prohíben “cualquier tipo de hostigamiento sobre la persona de aquella y respecto de su grupo familiar primario sea en forma personal o por el empleo de los diversos medios de comunicación”. En caso de incumplimiento, intervendrá la justicia penal por “desobediencia”.

Allanamiento y secuestro de armas

Durante el proceso que se llevó a cabo, las autoridades hallaron dos pistolas: una Glock 17 calibre 9 mm y una Bersa BP9CC del mismo calibre, junto con 84 municiones.

Las armas estaban registradas a nombre de Lucía Cassiau, quien presentó la documentación correspondiente. La situación tomó un giro aún más complicado cuando, tras el allanamiento, la mujer procedió a denunciar a Ortigoza por violencia de género.

Los antecedentes de Néstor Ortigoza

Esta denuncia no es el primer encuentro del exvolante central con la Justicia en este tipo de casos: hace dos años, el exmediocampista de San Lorenzo fue condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso por amenazas coactivas contra Mauricio Argañarás, un exempleado del club. Sin embargo, la causa no prosperó más allá de esa condena inicial, ya que la jueza Graciela Angriman determinó la extinción de la acción penal.

De Néstor Ortigoza a Alejandro Tamer: ¿De San Lorenzo a SAD Lorenzo?

En medio de toda esta situación, Marcelo Moretti sacó del radar del fútbol profesional de San Lorenzo a Néstor Ortigoza y designó una nueva secretaría para encarar el área. Alejandro Tamer, vocal del club, será parte de la ya mencionada área y causó opiniones cruzadas en los simpatizantes del Cuervo.

El momento de San Lorenzo es delicado, tanto institucional como futbolísticamente. La interna Moretti-Ortigoza escaló, se ven desprolijidades en el gobierno entrante (lleva 8 meses), los resultados deportivos no acompañan y la gente decidió expresarse el pasado sábado 10 de agosto una vez finalizado el partido ante Atlético Tucumán. En todo este contexto, el Presidente tomó una decisión determinante y armó una nueva secretaria de fútbol profesional.

Néstor Ortigoza vs Marcelo Moretti

Poco a poco fue escalando la interna entre el ídolo Azulgrana y el Presidente del club.

. Primero fueron historias cruzadas en Instagram de uno a otro

. luego llegó el no permiso de ingreso a Ortigoza a Independiente para el encuentro que el Cuervo disputó en Avellaneda

. A todo esto se le suma el pasacalle diciendo que Néstor Ortigoza es hincha de Boca

. Por último, las declaraciones del “Gordo” en TNT Sports terminaron de romper la relación. Todo esto son solamente las cuestiones de público conocimiento. Ortigoza y Moretti no son compatibles y se unieron simplemente para ganar la elección.

Nueva secretaría en San Lorenzo

Mediante un comunicado, San Lorenzo anunció que: “El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol”.

Más adelante, se anunció como estará conformada: “Habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional. Estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino de este domingo. Además, la Secretaría estará integrada por el vocal Alejandro Tamer y por los ex jugadores azulgranas Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez, ambos como coordinadores. Mientras tanto, Ariel Graña continuará desarrollando su tarea a cargo del staff del plantel profesional”.

En cuanto al fútbol juvenil, el anuncio aclaró: “En la próxima reunión de Comisión Directiva se tratarán las designaciones del vocal Javier Allievi como presidente de la Subcomisión de Fútbol Juvenil, de Ricardo Saponare como vicepresidente y del asambleísta Ignacio Carreira como secretario y encargado de la Reserva”.

