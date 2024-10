Marcelo Gallardo recalculando: la Selección Argentina le cambia los planes

Marcelo Gallardo pierde a Germán Pezzella y Huevo Acuña por unas semanas

No es una certeza que Marcelo Gallardo supiera que las convocatorias a Germán Pezzella y Huevo Acuña serían un hecho. Pero ocurrieron. Y no en el mejor momento.

image.png

Ser citado al combinado nacional es lo que todo futbolista desea, y seguramente que a Marcelo Gallardo le produce felicidad que sus dos jugadores aun sean considerados por Scaloni. Sucede que River afrontará unas semanas complejas y Pezzella y Acuña deberán ausentarse.

Las sorpresas de la convocatoria riverplatenses

La citación de Acuña sorprende porque lo que cualquiera imaginaba era un Valentín Barco como reemplazante natural del Huevo, y con Nicolás Tagliafico de titular por la banda izquierda. La llegada del ex Racing a River le abría las puertas, también, a la posibilidad de fin de ciclo en la Scaloneta. Lo cierto es que en ese sector no hay demasiada competencia, y evidentemente el cuerpo técnico de la Albiceleste observó que continuar con Acuña como alternativa era la mejor opción. Barco no fue convocado.

Donde sí hay competencia, sin embargo, es en la zaga central. Por eso la convocatoria de Pezzella también es un desconcierto. No porque el nivel del defensor sea bajo, sino porque hay otros nombres jugando en ligas más competitivas que perfectamente podrían ocupar ese lugar. Hay algo claro y es que Pezzella es una figura importante para Scaloni, con un especial hincapié en lo grupal. Pezzella tiene peso propio.

Cuánto tiempo Germán Pezzella y Huevo Acuña serán bajas en River

Lo positivo es que no necesariamente se perderán partidos del Millonario, pero está claro que resulta mejor para Marcelo Gallardo que ambos futbolistas estén a disposición suya en los entrenamientos del equipo. No es lo mismo diagramar y planificar partidos y planteos de juego con los jugadores recibiendo indicaciones, que hacerlo sin ellos.

image.png

Marcelo Gallardo y su equipo deberán anotar. Luego del encuentro del 6/10 que el Millonario jugará ante Platense por la Liga Profesional, el torneo entra en parate por la fecha FIFA.

La Selección Argentina tiene su primer partido el 10/10 ante Venezuela de visitante. Luego, jugará contra Bolivia de local el 15/10. Cinco días después, el 20/10, ya con la Liga Profesional en juego nuevamente, River recibe al puntero del campeonato: Vélez. Un cotejo importantísimo para los de Núñez porque pueden quitarle puntos al líder y, además acercarse a la punta.

image.png

Dos días después del enfrenamiento contra el Fortín, el 22/10, los de Marcelo Gallardo deben jugar su primer compromiso por la semifinal de Copa Libertadores. Será ante el durísimo Atlético Mineiro de Gabriel Milito. El cotejo de vuelta lo disputarán el 29/10, y en el medio River se medirá contra Defensa y Justicia.

Serán semanas duras y Marcelo Gallardo lo sabe. La Selección Argentina y su convocatoria a dos de sus futbolistas clave para la estructura colectiva, deberán ausentarse. A rediagramar.

