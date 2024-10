Vicerrector de UBA "esto no es una cuestión de plata", funcionario libertario "quieren meter miedo"

image.png Emiliano Yacobitti vs Alejandro Álvarez: duro debate en A Dos Voces

La transparencia de la UBA, cuestionada por el libertario

"La Universidad de Buenos Aires hace años que no carga facturas y que no rinde cuentas de lo que gasta. Les han reclamado rendición de gastos desde 2015. El año próximo se va a cumplir una década. Ustedes informan pero no rinden cuentas. ¿Por qué no muestran las facturas? Quieren que les creamos sin mostrar ninguna prueba. Existe la Constitución Nacional y la UBA, que no se rige por nuestra Carta Magna. Queremos una universidad auditable" desafió Álvarez.