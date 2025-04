San Lorenzo: la tarea de Miguel Ángel Russo tras el escándalo con Moretti

A pesar de sus manifiestas intenciones en su carrera a la presidencia del club, hace algunos años, el mandatario dinamitó su credibilidad muy pronto. Por si algo le faltaba a esa legitimidad, ahora lo de la cámara oculta. Moretti ya salió a aclarar(se tardó más de 20 horas en hacerlo) que lo que se ve en el video no es una elocuente coima para que San Lorenzo fichara un juvenil en Inferiores, sino una donación solidaria que María José Scottini, empresaria, ex funcionaria municipal de La Plata y ex candidata en una lista pasada de Lavagna, le hizo al club.