Ruggeri picanteó la previa del Superclásico y enfureció a los hinchas de Boca

El zaguero chileno de 30 años sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el empate 1-1 frente a Talleres de Córdoba por la decimotercera fecha del Torneo Apertura y luego de someterse a los exámenes médicos, se confirmó que el trasandino no estará presente en el Monumental para medirse al Xeneize.

Lo cierto es que el entrenador del millonario, Marcelo Gallardo, sentirá la baja de uno de sus futbolistas de mejor nivel en la corriente temporada ya que el desempeño del ex San Lorenzo lo llevó a ser considerado como el marcador central titular, por delante de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella.

Por su parte, otra de las incógnitas de cara al duelo entre los de Núñez y Boca será la presencia del “Pity” Martínez, quien suele disputar esta clase de encuentros con mucha autoridad y es un ambiente que se le da bien.

No obstante, el mediocampista mendocino no se encuentra al 100% desde lo físico por lo que sería muy complicado que pueda llegar en óptimas condiciones al cotejo del domingo. Además, el “Muñeco” tampoco querrá arriesgar de más, pensando en la seguidilla de partidos que tiene la “Banda” por delante, con la Copa Libertadores como prioridad.

Por último, quien será evaluado hasta último momento, será Maximiliano Meza. El ex Independiente arrastra una tendinitis rotuliana y continúa entrenándose de manera diferenciada. Con dos días de recuperación por delante, su presencia en la lista de convocados no está descartada, pero tampoco está confirmada su inclusión en el once inicial.

Los próximos compromisos de River

Luego del cruce ante el “Xeneize”, River tendrá que recibir a Vélez, por la última jornada de la fase regular de la Liga Profesional de Fútbol (domingo 4 de mayo) y visitará Ecuador para medirse ante Barcelona de Guayaquil por el torneo más importante del continente.

Ante esto, Gallardo deberá planear las rotaciones necesarias y preservar aquellos jugadores que se encuentran entre algodones, pensando también en los playoffs de la Copa de la Liga, para poder contar con la mayor cantidad de jugadores posibles.

