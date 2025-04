Marcos Rojo tira nafta al incendio en Boca: "No estamos en deuda con el hincha"

Embed - Paso a Paso - River 2-1 Boca - Apertura 2025

Marcos Rojo, en llamas contra el arbitraje en la derrota de Boca

Más allá de que fue autocrítico con la producción del equipo, sobre todo en el primer tiempo, Marcos Rojo se mostró disconforme con la actuación de Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro. El capitán Xeneize cree que condicionó el desarrollo del partido y el resultado con algunas decisiones y las amonestaciones tempraneras.

“Iban 20 minutos y había sacado tres amarillas. En la mía dice que siga y se tira para atrás y me saca amarilla. En la de Toto (Belmonte) también. Pero bueno, siempre lo mismo”, declaró indignado el marcador central. Y posteriormente añadió: “Es la segunda vez que nos dirige este muchacho. No voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que esté hablando de él”.

MARCOSROJOTIRANAFTAALINCENDIOENBOCANOESTAMOSENDEUDACONELHINCHAFOTO2.jpg Marcos Rojo pronunció fuertes declaraciones tras la caída de Boca ante River 2-1 en el estadio Monumental: “No estamos en deuda con el hincha”. (Foto: Captura de TV)

Rojo hace referencia al último Superclásico disputado en La Bombonera, donde también dirigió Ramírez y River se quedó con la victoria con gol de Manuel Lanzini. En aquella oportunidad amonestó a cuatro futbolistas de Boca y expulsó a Cristian Lema, tras las protestas por el gol anulado a Milton Giménez.

El capitán de Boca también habló sobre el rendimiento del equipo en el clásico. “En el primer tiempo nos costó manejar la pelota y el partido, pero así y todo fue parejo. En el segundo nos encontramos mucho mejor y tuvimos chances de empatarlo”, explicó. Y añadió: “Nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo. Veníamos muy bien hoy nos tocó perder pero seguimos trabajando. El fin de semana tenemos que ganar para terminar punteros”.

Con un golazo de Mastantuono, River se quedó con el Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura

River venció como local por 2-1 a Boca en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo este domingo en el estadio Monumental.

Los goles para el Millonario los convirtieron Franco Mastantuono, a los 25’, y Sebastián Driussi, a los 44’, mientras que Miguel Merentiel había anotado el tanto del empate para el “Xeneize” a los 38’, todos en el primer tiempo.

MARCOSROJOTIRANAFTAALINCENDIOENBOCANOESTAMOSENDEUDACONELHINCHAFOTO3.jpg Marcos Rojo pronunció fuertes declaraciones tras la caída de Boca ante River 2-1 en el estadio Monumental: “No estamos en deuda con el hincha”.

Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron en la tercera posición de la Zona B del campeonato local con 28 puntos y sumó su segundo triunfo de manera consecutiva.

Ahora, la Banda deberá medirse ante Vélez (13°), en condición de local, en un duelo válido por la última fecha de la fase regular del certamen con la clasificación a los playoffs ya asegurada.

Por su parte, el elenco azul y oro continua puntero tanto de la Zona A del Torneo Apertura como de la tabla anual (32 unidades al igual que Rosario Central), a pesar de la derrota, y tendrá que visitar Victoria para enfrentarse ante Tigre.

Embed - RIVER 2 - 1 BOCA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

