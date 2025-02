El increíble gesto de Marcos Rojo al enterarse del motivo del cambio de arquero

Embed Gesto de sorpresa total: así reaccionó MARCOS ROJO al cambio de Brey por Marchesín.



El gesto de Rojo no fue de sorpresa, fue de que no podía creer que Fernando Gago hiciera ese cambio, y obviamente que tenga el miedo que tenía en ese momento. Muchos medios dejarán abierta la interpretación, pero nosotros contamos las cosas como son, Marcos Rojo no podía creer la inseguridad de Fernando Gago para realizar semejante cambio.