La ácida chicana de River a Boca por la eliminación copera

El cuadro de la Ribera se impuso 2 a 1 en los 90' (lo que supuso un 2-2 en el resultado global) pero no avasalló a su rival. En el primer tiempo no pateó al arco -tuvo la fortuna del autogol de Miguel Trauco a los 5 minutos de comenzada la noche-. En el complemento tuvo para ganarlo en el tiro del final con Edinson Cavani, que no cordinó las piernas y terminó dilapidando una ocasión inmejorable.