Carta de Axel Kicillof al FMI: Pide que investigue la "conducta" de Georgieva

Cabe destacar que el estatuto del FMI le impide hacer declaraciones o acciones en favor o en contra de un Gobierno.

Pese a que Georgieva intentó aclarar sus dichos, Kicillof arremetió: "No solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito".

georgieva-pin motosierra-sturzenegger.jpg Kristalina Georgieva posa junto a Sturzenegger luciendo un pin de motosierra, símbolo de LLA. Foto: NA

"¿Se imaginan la reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de MORENA?", se preguntó el gobernador.

En la misma línea, subrayó: "La gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada: lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional".

"Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción", afirmó, y concluyó: " El Fondo no debe mandar sobre las decisiones del Gobierno Argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino".

Captura de pantalla 2025-04-28 115749.png

CFK contra Kristalina Georgieva

Esta mañana, Cristina Kirchner reapareció en redes sociales para despacharse contra la titular del FMI, y le espetó que "lo dicho, dicho está" -en referencia a su aclaración posterior-.

"¿Sabés qué pasa, Kristalina? Acá ya escuchamos esa palabra 'cambio'. En 2015, ganó Macri con ese eslogan y con la promesa de que nadie iba a perder nada de lo que ya tenía porque sólo se iba a 'cambiar' lo que estaba mal. Sin embargo, lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord (con ustedes solos nomás, 45.000 millones de dólares), fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía. El 'cambio' que ustedes celebran, nos arruinó. Y ahora volvió, en versión recargada, de la mano de Milei. Sí, ya lo creo que volvió el 'cambio'… ¡El que les conviene a ustedes, Kristalina!", le reprochó CFK.

Y continuó: "Con Néstor y esta servidora, la historia fue otra. Pagamos toda la deuda con el FMI. Lo hicimos por soberanía, por dignidad pero, por sobre todas las cosas, porque sabíamos (y sabemos) que un país se construye con desarrollo económico e inclusión social. Y ojo… también pagamos para no tener que soportar más insolencias e injerencias como la tuya, que sólo han traído dolor y miseria a los argentinos".

Luego, la ex presidenta le hizo una reseña de cómo se encuentra la economía argentina "después que ustedes volvieron y terminaron trayendo a su 'mejor alumno'”. En este marco, le señaló que "el consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses"; "la inversión privada no sólo no arranca, sino que lo único que recomiendan los bancos (y hasta el propio Gobierno) a sus clientes, es hacer carry trade -especulación financiera, pura y dura -…o directamente importar"; "las exportaciones, gracias al 'dólar de diseño' del 'economista experto en crecimiento económico con y sin dinero', no alcanzan a cubrir la salida de dólares por importaciones y servicios. Y desde junio de 2024 tenemos la cuenta corriente en rojo. En 10 meses se fueron casi 12 mil millones de dólares, o sea… Lo mismo que le diste a Milei en el último acuerdo".

"Ustedes nos necesitan así… endeudados y subdesarrollados; en un modelo de miseria planificada, sostenido por sus dólares y legitimado con sus discursos. Te aviso algo, Kristalina: tarde o temprano el pueblo va a volver. Va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas. Porque los pueblos también tienen memoria y dignidad".

CFK también compartió una nota de Clarín del 12 de abril del 2006 que informa: “Tras los pagos de Argentina y Brasil, el FMI tiene que hacer su propio ajuste”. “Achicará sus gastos y venderá parte de sus reservas en oro porque dejó de recibir los intereses por los créditos a los países que cancelaron el total de sus deudas”. "¡Mamadera!…", finalizó la ex presidenta.

