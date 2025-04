Diego Latorre reveló el error oculto que condenó a Boca en el Superclásico

Boca, más preocupado por no perder que por ganar

Fue demasiado llamativa. Incluso para el Mundo Boca, que no acostumbra particularmente a exigir un equipo protagonista y de manejo de posesión. Pero es que la línea de 5 terminó por implosionar a un equipo que quedó confundido.

La defensa tuvo demasiada relevancia, con un consecuente desguace del resto de las líneas: Zenón, Palacios y Merentiel quedaron demasiados aislados, con un tándem Delgado-Belmonte muy ocupado en tareas de recuperación y marca.

El equipo de Gago salió a jugar al Monumental con una postura muy conservadora. Más preocupado por defender que por atacar, justamente ante un River que no se caracteriza por atacar bien y con marcados problemas para finalizar con éxito los avances ofensivos.

La propuesta del entrenador Xeneize se retuerce más aun teniendo en cuenta los futbolistas de jerarquía que tiene en el plantel como para disputarle a River (y a cualquiera del Torneo Apertura) el protagonismo del partido. Mucho más aun si la forma de entender el fútbol del entrenador estuvo siempre alineada con esa idea madre.

Diego Latorre: "Vos te llamás Boca. No sos un equipo que no tiene futbolistas, no tiene grandeza. Sos Boca"

Para el periodista de ESPN Diego Latorre, todo ese panorama fue un caldo de cultivo para que el Xeneize se sienta inferior que su rival. Para que pierda de entrada el duelo mental con River. El periodista fue tajante: "Vos te llamás Boca. No sos un equipo que no tiene futbolistas, no tiene grandeza. Sos Boca".

El análisis del ex futbolista del club de la Ribera fue más allá. "Boca salió a jugar con una postura muy conservadora. Una vez más acá en el Monumental. Y esto es lo que uno le puede achacar", dijo.

"Porque uno puede ser un equipo agresivo, jugar en el campo rival, tratar de presionar arriba con 3 defensores, 2 por afuera... pero no fue así. La intención fue esperar, tratar de desactivar los circuitos de River y salir con Merentiel. En un par de jugadas le resultó, pero yo sospecho de este tipo de variables, de los técnicos que cambian según el rival", añadió.

"Porque un estilo uno lo va desarrollando, y después implementar esto en función del rival, a ver cuándo en 4 o 5 jugadas lo puedo comprometer, para mí es más riesgoso que ir a jugar", argumentó Latorre, enfatizando en lo que representa el Xeneize como club: "Porque vos te llamas Boca. No sos un equipo que no tiene futbolistas, no tiene grandeza. Tenés que venir acá a ver qué pasa, quién es mejor de los dos, no a ver cuándo en alguna jugada lo puedo lastimar".

Para el periodista, eso terminó siendo un detonante de confusión en los futbolistas. "Me parece que eso también es un mensaje inicial que entra en la conciencia de los jugadores, y después en el medio del partido uno empieza a dudar, o empezás a mirar al técnico: ´Ah, esto cambió por el rival. Fuimos a jugar, nosotros somos grandes, queremos hacernos grandes, todos los días el mensaje es que vamos a buscar el partido y justo en este vamos a contraatacar´, no me parece que sea lo más adecuado para la salud y la relación de los jugadores. A veces resulta, pero yo creo que generalmente no resulta", expresó.

