Javier Milei vs. Mauricio Macri: Se calienta la previa a la cena "liberal"

“Si no hay acuerdo en Provincia es porque ellos no quieren. Todos los días escriben que no quieren hacer un acuerdo con nosotros, que se quieren llevar a tres o cuatro dirigentes nuestros. Eso no es hacer un acuerdo, no es ser respetuoso de quien te acompañó durante este año y medio, te ayudó a ganar y a fiscalizar. Cuando estabas atascado, en una crisis, ¿quiénes fueron los que defendieron y batallaron por vos? Los diputados del Pro. Mientras tanto, los legisladores de LLA se tiraban agua“, insistió anoche Mauricio Macri en una entrevista en LN+.

LLA vs. PRO, en la cena de Fundación Libertad

Esta noche se lleva a cabo la octava cena anual de la Fundación Libertad, que reunirá a más de 1.100 asistentes entre dirigentes políticos, empresarios, intelectuales y referentes del pensamiento liberal de la región. Y este año, con el condimento de que se realiza en medio de las turbulencias entre La Libertad Avanza y el PRO.

Si bien Javier Milei no asistirá, como se mencionó anteriormente, sí lo harán la mayoría de sus ministros, incluyendo al vocero presidencial y candidato en las legislativas de CABA, Manuel Adorni, que hablará en nombre del Presidente. Además, está confirmada la presencia del ex presidente Mauricio Macri.

En base a ello, el portavoz buscó poner condiciones de antemano: pretende hablar en el evento y "tener un ámbito favorable", sin tener que sufrir ningún contratiempo con referentes del PRO o algún "econochanta" que se pueda cruzar.

Los límites que marcó Adorni no son menores. Entre los requisitos que habría planteado estaría la posibilidad de dar un discurso y asegurarse que entre los invitados no haya voces demasiado hostiles. La desconfianza se debe a que el organizador principal de la cena es Alejandro Bongiovanni, diputado santafesino del PRO, y viejo ladero de Macri.

Según publicó Ezequiel Rudman en Ámbito.com, hay tironeos por el discurso de cierre, y la grieta entre el PRO y La Libertad Avanza se extiende a las mesas de la cena de la Fundación Libertad.

El vocero y candidato puja por ofrecer el discurso de cierre y se ubicaría con el staff libertario en una mesa aparte de la de el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular del PRO, Mauricio Macri.

En la mesa cabecera "oficial" estará sentado Adorni, como enviado del Presidente y en representación del Gobierno nacional. Allí estarán sentados también Mario Lugones (Ministro de Salud) y Julio Cordero (Secretario de Trabajo), además del mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.

En la mesa cabecera "blue" se ubicaría la dirigencia del PRO, encabezados por los primos Macri y por la primera candidata porteña, Silvia Lospennato.

Mauricio Macri también dará un discurso. Y, además, serán oradores -en orden a definir- el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, Álvaro Vargas Llosa y la eminencia del liberalismo argentino, según el paladar presidencial, Alberto Benegas Lynch (padre).

La Casa Rosada aspira a que sea Adorni el encargado de brindar el discurso de cierre del evento, donde se rendirá un homenaje a Mario Vargas Llosa, un tradicional asistente a las veladas de la Fundación Libertad.

Cabe recordar que Javier Milei estuvo en la cena del año pasado pero no se sentó a comer el menú oficial del evento. Según algunas versiones, el Presidente no quería compartir mesa en público con Mauricio Macri y envió a sentarse en su lugar a Karina, su hermana. El Presidente dio el discurso de cierre del evento.

