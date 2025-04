Impactante confesión: Cantante de cumbia contó que tiene HIV y teme por contagios

"Quiero conectar con mi propósito: cambiar vidas para mejor", dijo entre lágrimas. E insistió en su pedido: “Cuídense. La salud es todo. Sin salud no podemos vivir”.

No sabe a quién contagió de HIV

"Tengo HIV y todos mis familiares y amigos están enterando a través de este vídeo porque no quería que nadie me pare de hacerlo", dijo al arranque de su video.

"No sé quién me contagió, no sé a quién contagié", confesó El Villano, quien explicó acudió al médico por un dolor de estómago y tras una serie de estudios se enteró de este diagnóstico. "Me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado", reconoció.

Fue novio de una ex Gran Hermano

El video también reavivó viejas historias. En 2024, El Villano había estado en el centro de los rumores por un supuesto romance con Cata Gorostidi, ex participante de Gran Hermano. Luego de aparecer juntos en un videoclip, ella se desmarcó públicamente y dejó entrever su decepción, aunque sin entrar en detalles.

Junto al posteo, el cantante dejó un breve mensaje escrito para sus seguidores, donde les pidió: "Cuida tu Salud, Conecta con Dios, y compartí este video así tomamos conciencia". Artistas y colegas, como L-Gante, el Chili Fernández y Gusty DJ, le expresaron su mayor acompañamiento en este momento.

"El Villano" contó que tiene HIV: "No sé cómo me contagié y no sé a qué personas contagié"

HIV en Argentina

En Argentina, más de 140.000 personas viven con VIH, según estimaciones oficiales. Se calcula que un 13% de ellas desconoce su diagnóstico. La principal vía de transmisión continúa siendo las relaciones sexuales sin protección. Cada año, el Ministerio de Salud de la Nación publica un boletín con datos actualizados sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

La fundación Huesped, que se especializa en este tema, comentó el posteo del cantante de cumbia y escribió: "Acá estamos para lo que necesites", acompañado de un emoji de un corazón.

El centro de testeo de Fundación Huésped ofrece turnos gratuitos para realizarte un test de HIV. El turno se solicita por WhatsApp al 11-6468-1673 o por mail ([email protected])

