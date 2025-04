La ridícula comparación que hizo Sergio Ramos

Algo que podría decir un jugador que haya jugado en ambas ligas, pero no Sergio Ramos, o sea, ganar un Mundial, dos Euros, y varias Champions, no te da lugar a declarar lo que se te antoje, debe tener respeto por gente que si vivió las dos experiencias y puede dar su opinión, sino nos llenamos de opinologos.

Luego siguió:

“Me atraía mucho porque era un equipo que me aportaba valor, que me aportaba equilibrio, que la ciudad me gustaba, que el mercado mexicano también me atraía muchísimo”.

Eso dijo sobre el Monterrey, también debería haber dicho que le aportaba los dólares que pedía, ya que a Boca no llegó por eso. En fin, jugadores exitosos que se creen dueños de la verdad y que la gente es tonta.

