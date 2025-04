6 mitos sobre el VIH, luego de que el cantante 'El Villano' revelara su diagnóstico

El VIH sí se transmite por vía sexual, vía sanguínea y vía perinatal.

Mito: Se puede saber si alguien vive con VIH con simplemente mirarlo

A veces las personas creen que pueden saber si alguien tiene VIH con solo mirarlo, pero no es así.

“No, no se puede identificar a las personas con VIH solo por su apariencia física. No se puede identificar a las personas VIH positivas por sus síntomas. Es posible que no presenten ningún síntoma específico o que presenten síntomas que sugieran otras afecciones”, afirma el Dr. Oluwatosin Goie, ginecólogo y especialista en enfermedades infecciosas reproductivas, a la Clínica Cleveland.

Mito: No puedo contraer el VIH por sexo oral

El VIH también se puede contagiar por sexo oral. Si bien, el riesgo es menor, es posible contraer VIH al tener relaciones sexuales orales con un hombre o una mujer VIH positivo.

"El riesgo de contraer el VIH a través del sexo oral podría ser extremadamente bajo, pero es difícil saberlo con exactitud. Si usted tiene sexo oral, debería protegerse", indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Mito: Si mi pareja también tiene VIH, no es necesario usar condones

Las personas con VIH todavía pueden correr el riesgo de contraer otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

“No dejes de usar el condón porque puedes contraer otras ITS como gonorrea, clamidia, tricomoniasis, sífilis o incluso herpes”, señala el Dr. Oluwatosin Goie a la Clínica Cleveland.

Mito: La vida se acaba cuando tienes VIH

No, la vida no se termina cuando una persona tiene VIH.

"Hoy, los medicamentos antirretrovirales permiten a las personas VIH positivas, e incluso a quienes tienen SIDA, vivir vidas mucho más largas, normales y productivas", destaca la AIDS Foundation South Africa.

En ese sentido, con un diagnóstico temprano y tratamiento, las personas con VIH pueden disfrutar de la vida.

----------

Más noticias en Urgente24

Sexo oral: 4 cosas que estás haciendo mal y debes corregir

Sexo: La técnica sexual que no debes probar nunca y que uróloga advierte

5 enfermedades comunes que aceleran la disfunción eréctil en secreto

Sexo: El error del que casi ninguna pareja se salva y que se debe evitar

Alerta urgente de científicos por microplásticos en ovarios: "Amenaza"