Catalina Gorostidi frenó los rumores tras el anuncio de El Villano: "Nunca estuve con él"

Para enfatizar que jamás existió ningún tipo de relación amorosa entre ellos, Catalina fue contundente: "Nunca paso absolutamente nada. Nunca fue mi novio, nunca salí con él".

La ex concursante del reality también reveló cierta desilusión respecto a una estrategia publicitaria previa del cantante: "Si me decepcionó bastante cuando hizo una movida de marketing cuando fue el repechaje, por la canción que hicimos juntos, pero nada más que eso".

Finalizando su descargo, Gorostidi quiso tranquilizar a quienes mostraron preocupación por su estado de salud: "Yo estoy muy sana, tengo un montón, de estudios, porque entre a la casa, así que yo estoy muy bien. No me jodan más. No me involucren más en cosas que no son verdad".

image.png Catalina Gorostidi y Jonathan Müller en el videoclip "Mi cuerito".

La confusión parece haberse originado a raíz del videoclip titulado "Mi cuerito", lanzado en marzo de 2024, donde ambos compartieron pantalla, generando hipótesis sobre un posible vínculo romántico que, según las declaraciones de Gorostidi, nunca existió más allá de lo estrictamente profesional.

