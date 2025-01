Participante expone el lado más oscuro de Gran Hermano: "Me hicieron..."

La respuesta de González no se hizo esperar y destapó una olla a presión que nadie imaginaba. "Si me extrañás tomamos unos mates. No vivo del aire. Me hicieron ir a streams gratis durante seis meses y ahí La Tora te puede contar la ilusionada que me pegaron, así que si iba era para verlos a ustedes, porque el programa no lo miro", disparó la influencer, quien actualmente brilla en el mundo del modelaje mientras disfruta su romance con Bautista.