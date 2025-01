L-Gante no aprende más: La nueva denuncia que lo alejaría de Wanda Nara

Justicia dicta botón antipánico y restricción contra L-Gante

Para poner en contexto la relación entre L-Gante y Dakota Gotth comenzó poco después de la separación del músico de Wanda Nara. Sin embargo, según los relatos de la modelo, lo que prometía ser un acercamiento pasajero se convirtió en una experiencia traumática. López expresó en una entrevista para Intrusos: “Me puso en situaciones que una mujer nunca tendría que estar, me sentí usada y me puso en situaciones de peligro con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. Me sentí abandonada”.