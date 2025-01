El outlet a 20 minutos de CABA donde la gente hace fila para entrar

En lo que respecta a los días y horarios, el establecimiento mantiene sus puertas abiertas de lunes a sábados, de 10:00 a 20:00 hs, permitiendo a los interesados organizar su visita con comodidad. La amplitud del horario facilita que tanto trabajadores como estudiantes puedan acercarse a conocer las ofertas disponibles.

No obstante, lo que distingue a este punto de venta no es únicamente su política de precios accesibles, sino la posibilidad de encontrar productos de temporadas anteriores o con pequeñas imperfecciones que no influyen en nada, su rendimiento. Esta característica permite a los consumidores acceder a artículos de primera línea a valores considerablemente más bajos que en los locales convencionales.

Nike Factory Store Rivadavia se presenta como una solución integral para deportistas profesionales, aficionados y entusiastas de la marca que buscan equiparse de pies a cabeza. Ya sea para salir a correr, jugar al fútbol o simplemente entrenar, este outlet garantiza que la calidad y la innovación características de Nike estén al alcance de más bolsillos, democratizando el acceso a una de las marcas más codiciadas del mercado deportivo.

