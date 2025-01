En Twitter, Milei denunció las falacias ajenas... pero se le escaparon las suyas

Otro punto cuestionable fue su declaración sobre la "expansión infinita del Estado" como "la única consecuencia" de las políticas globales. Este tipo de razonamiento encaja en una falacia de generalización apresurada, ya que no presenta pruebas de que todas las políticas que implican intervención estatal conduzcan inevitablemente a la pérdida de libertad. Es una simplificación excesiva que ignora ejemplos internacionales donde el Estado juega un papel importante sin comprometer las libertades.

Twitter como campo de batalla

Algunos periodistas y políticos no escaparon de sus ataques, como los nombrados directamente por él Ernesto Tenembaum, Jorge Macri y Sebastián Borensztein, acusándolos de distorsionar sus palabras y de participar en una "campaña de difamación". No obstante, al afirmar que "todos se montaron a una campaña (...) con el solo fin de hacer daño", Milei incurrió nuevamente en una generalización apresurada, al no aportar pruebas claras de que todas estas figuras estuvieran coordinadas o que sus críticas no fueran independientes.

En su tuit, Milei también usó la falacia de la proyección, acusando a sus opositores de recurrir a estigmatizaciones y falacias para desacreditarlo: "Utilizan la estigmatización, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos", señalamiento que, paradójicamente, se ve empañado por su propio uso constante de etiquetas despectivas como "élites globales" o "políticos ladrones", lo cual refuerza el mismo tipo de discurso que critica.

image.png Muy pocos escaparon de las "garras" de Milei en su descargo. Ernesto Tenembaum, Jorge Macri y Sebastián Borensztein, todos cobraron en su posteo.

El mandatario cerró el descargo con su famoso mantra que ya se convirtió en su grito de batalla, "¡Viva la libertad, carajo!", que es ejemplo de apelación a la emoción, efectivo para afirmar su base electoral pero insuficiente para sostener un debate en el ámbito político.

No está de más agregar que el uso constante de los términos "ustedes" o "nosotros", donde construye un enemigo monolítico en las "élites" y se coloca como el único salvador, Milei emplea una falacia de personalización, que desvía el foco de la discusión sobre políticas públicas hacia la confrontación directa entre bandos, una estrategia efectiva para llamar la atención pero que pone en duda la profundidad de sus propuestas frente a los problemas estructurales del país.

