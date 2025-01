Milei habla de "falsa indignación" y redobla la apuesta tras las críticas a su discurso de Davos

“Milei busca a nivel internacional utilizar la misma técnica que usó en el escenario argentino cuando era panelista de programas políticos: generar choques fuertísimos, tener desplantes a los gritos y generar escándalos. Algunos empresarios, directivos de empresas y políticos esperaban escuchar otra cosa de Milei en Davos pero apareció de nuevo su estilo de stand up, de arremeter desde posiciones reaccionarias y con una furia y una gran crueldad en el trato hacia los que están en veredas opuesta. Yo creo que fue una oportunidad perdida, una más, y creo que no le sumó nada esta vez”.

image.png Claudio Fantini: "Se desperdició una oportunidad en el Foro de Davos"

Mientras tanto, el comunicador Migue Granados también cargó contra los dichos del Jefe de Estado en un escrito que se viralizó.

Tu hijo no se va a volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela ni por ver gays en la calle. Pero, si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales hará que no pase una infancia de mierda e infeliz. Tu hijo no se va a volver gay porque le hablen de diversidad en la escuela ni por ver gays en la calle. Pero, si tu hijo es gay, a lo mejor ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales hará que no pase una infancia de mierda e infeliz.

Migue Granados.jpg El streamer Migue Granados también criticó los argumentos de Davos

Además, desde el colectivo "Ni Una Menos" criticaron el discurso oficial.

Fue una performance global de autoritarismo misógino homo transfóbico que, en conjunto con la amenaza de persecución a lo que él llama´zurdos', nos pone en una situación de pasaje de umbral en términos de violencia política y habilitación de la violencia en general. Esperamos que el sistema institucional reaccione a la altura. Fue una performance global de autoritarismo misógino homo transfóbico que, en conjunto con la amenaza de persecución a lo que él llama´zurdos', nos pone en una situación de pasaje de umbral en términos de violencia política y habilitación de la violencia en general. Esperamos que el sistema institucional reaccione a la altura.

ni una menosjpg

Milei, de regreso en Argentina, sigue sacado

La contestación del Jefe de Estado fue, una vez más, redoblar la apuesta:

“No se pongan en nuestro camino. No nos conmueven sus actos de falsa indignación”.

Desde su cuenta personal de X, sostuvo:

Planteamos que escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes, pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad. Planteamos que escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes, pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad.

image.png

El titular de la Casa Rosada acusó con nombre y apellido:

“Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el pasquín que recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina”.

“Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo”, concluyó Milei.