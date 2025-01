Autos: Circula una versión sobre un proyecto de Luis Caputo para una gran reforma impositiva

Y agregan:

Si la rebaja impositiva lograra impactar entre el 15 y el 20% en el costo de los autos, las marcas no tendrían otra alternativa que trasladarlos al precio del cliente, porque además aumentaría la competencia entre modelos nacionales e importados

Los impuestos internos fueron usados a fines de 2013 por Cristina Kirchner y el ministro Axel Kicillof para bloquear las importaciones de autos, pero terminaron distorsionando todo el mercado automotor argentino, con grandes saltos de precio entre un segmento y otro.

Incluso, llegaron a afectar a los autos de producción nacional...

Silencio oficial

javier milei.jpeg

La misma versión indica que por ahora el Gobierno prefiere no hacer anuncios respecto a esta posibilidad, sobre todo, tras la experiencia de 2024 cuando una ahora exministra de Javier Milei anticipó a las terminales de Adefa un proyecto de rebaja impositiva, las marcas se entusiasmaron, lo dieron por concretado, la noticia no tardó en llegar a los consumidores, que terminaron por postergar las decisiones de compra por tres semanas, y el dato no resultó tan cierto, pero el daño en el mercado ya estaba hecho.

De todas maneras, en la versión algo se filtró...

La idea sería arrancar con rebajas de impuestos paulatinas y puntuales: uno de los borradores habla, por ejemplo, de eliminar los impuestos internos para los autos importados, pero sólo para los modelos híbridos (no se aclara el grado de "hibridación") y con Valor FOB menor a 26 mil dólares (esto es, precio en puerto de origen, antes de otros impuestos).

También se menciona volver a reducir aranceles aduaneros para autos impulsados por "energías alternativas" (híbridos o eléctricos), aunque en este caso sería para todas las marcas y modelos del mercado: sería una manera de diferenciarse de los beneficios exclusivos que aplicó el Gobierno de Mauricio Macri, reservados en un principio para las terminales amigas de Adefa y con cupos limitados.

Con ello no se podría llegar a precios de lista que bajen entre 15 y 20%, por lo que tendrían que ajustar otros impuestos, motivo por el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió el miércoles en sus redes sociales una nota publicada en 'Motor1', en la que el presidente de Ford Latinoamérica, Martín Galdeano, destacó la baja de impuestos nacionales, pero reclamó porque -en contrapartida- aumentaron los impuestos provinciales y las tasas municipales.

image.png Martín Galdeano reclamó que aumentaron los impuestos provinciales y las tasas municipales...

"Simplificar la estructura impositiva sería espectacular, pero también hay que bajarla. No se trata sólo de los impuestos nacionales. Tenemos impuestos provinciales y municipales. Y aunque no es algo que pueda modificar el gobierno nacional, es algo que en algún momento tenemos que solucionar porque es un problema. Hoy, lo sentamos acá al intendente de cualquier ciudad y te va a decir que en su municipio no hay impuestos para exportar. Pero a nuestros proveedores sí les cobran impuestos y tasas, y hasta las han aumentado. Entonces los fabricantes los terminamos pagando y exportando. Y estos impuestos nos restan capacidad exportadora", señaló el ejecutivo.

"Es importante que el sector privado comience finalmente a exigirle a provincias y municipios que se sumen al esfuerzo que hace la Nación", respondió Luis Caputo.

