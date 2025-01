La lista de autos que no pagarán la VTV durante todo el 2025

De cuánto es el valor de una multa por circular con la VTV vencida

¿Qué autos no deben hacer la VTV en CABA?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para los rodados con más de tres años de antigüedad desde su patentación o más de 60.000 kilómetros. En caso se trate de una inspección para un 0 km, el trámite tendrá una vigencia máxima de tres años. Pasado el plazo, en caso no supere los 80.000 km, se mantendrá la misma duración.