"Una canción" para Pepe Mujica que pronto partirá al infinito

“Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba a ti y a Lucía (Topolansky, esposa de Mujica). Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música que vas a escuchar ahora”, resumió Silvio Rodríguez en el video con su canción Más porvenir.

La canción, que se ha viralizado en redes, claramente exhibe la idiosincrasia de Pepe Mujica, quien no tiene asignaturas pendientes ni odios de clase."Jamás soñé venganza ni prolongué lamentos (...) Supe arrancarme clavos y seguir sonriente. No quise ser esclavo de una cuenta pendiente", dice la canción.

Embed - Mas porvenir - Silvio Rodríguez

José Pepe Mujica asumió la presidencia de Uruguay en el 2010 con una reputación de exguerrillero tupamaro devenido en ‘bonachón’: pidió hacer un borrón y cuenta nueva de las épocas de la Dictadura y poco a poco se fue convirtiendo en un icono mundial por su vida en la austeridad, como informó Urgente24.

Me gusta el campo porque ahí hablo conmigo mismo... estuve siete años en solitario en la cárcel. Sin libros. No tenía nada para hacer. Y tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que cuando era muy joven había sido muy loco Me gusta el campo porque ahí hablo conmigo mismo... estuve siete años en solitario en la cárcel. Sin libros. No tenía nada para hacer. Y tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que cuando era muy joven había sido muy loco

León Gieco se unió a la campaña para Pepe Mujica

Uno de los artistas que ha organizado el homenaje en vida, en la última etapa de José Pepe Mujica entre nosotros, ha sido el artista argentino Leon Gieco.

“Hola Pepe querido. Soy León, como verás (…) Ya que todo el mundo te manda un mensaje o una canción, yo también. Estoy en Córdoba con mi familia tomando este aire y este sol hermoso, con estos pájaros, y te voy a cantar esta canción”, le dedicó.

“No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó”, destaca una de sus estrofas.

Embed UNA CANCIÓN PARA EL PEPE - Artistas de todo el mundo se están sumando a este campaña con saludos y poesía desde todas partes del mundo. Sabina, Gieco y Raúl Castro, fueron los primeros mensajes que trascendieron pic.twitter.com/RJRRfIbPCk — Martin Duarte (@duarteok) January 22, 2025

Otros cantautores como Ruben Rada, con quien de hecho se lo había visto bailando en el búnker del Frente Amplio, le dedicó unas cariñosas palabras de afecto.

Querido Pepe, yo sé que mucha gente te está cantando canciones. Yo no estoy cantando muy bien y quería decirte que me gustaría tratar de interpretar una canción Querido Pepe, yo sé que mucha gente te está cantando canciones. Yo no estoy cantando muy bien y quería decirte que me gustaría tratar de interpretar una canción

image.png José Pepe Mujica desde su rancho de Montevideo

También se hicieron presentes Joan Manuel Serrat, el argentino Piero y el letrista uruguayo Raúl Castro, que le escribieron un poema de puño y letra. El músico Joaquin Sabina agarró una guitarra y le cantó a corazón abierto a Pepe.

