Iván Schargrodsky y la reasignación de sexo en menores

Vayamos a la explicación de Iván Schargrodsky desde su cuenta @ischargro:

Me están acusando de “antiderechos” por pronunciarme -en el marco de una discusión política más amplia en la que hablábamos de Estados Unidos- en contra de la reasignación de sexo en menores de edad. Como casi siempre con esta clase de acusaciones, lo hacen con mala fe y usando las mismas herramientas que dicen combatir.

Sostienen, por un lado, que estas prácticas no existen. Una mentira comprobable. Tanto en Estados Unidos -de donde, repito, veníamos hablando en el recorte descontextualizado que eligieron subir para posicionarse- como en Argentina se realizan (muy, muy pocas, como dije) operaciones de reasignación de sexo. En nuestro país, en al menos un caso que conozco, incluso sin autorización de los padres y por orden judicial.

Por otro lado llaman "sentido común antiderechos" a debates legítimos en el campo de la salud y el bienestar infantil. Recientemente, el gobierno progresista británico -haciendo caso a la recomendación basada en evidencia y estudios de su Sistema Público de Salud- decidió suspender indefinidamente la práctica (más frecuente que la cirugía) de administración de hormonas de bloqueo de pubertad en menores de edad, por una fuerte preocupación por su impacto en niños y niñas.

La autocensura de posiciones con basamento científico por no coincidir con el cánon progresista es mala en sí misma, pero tiene un daño colateral más grave que es entregarle el sentido común a los conservadores para no irritar a una minoría de guardianes ruidosos del discurso. La autocensura de posiciones con basamento científico por no coincidir con el cánon progresista es mala en sí misma, pero tiene un daño colateral más grave que es entregarle el sentido común a los conservadores para no irritar a una minoría de guardianes ruidosos del discurso.

Inventarse enemigos es un pésimo modo de defender a cualquier minoría de los ataques crueles que hoy sufren. Y ustedes alimentan, con este tipo de reacciones frívolas, de tirarle alimento balanceado a su tribuna cada vez menos poblada, todo lo que en sus cabezas creen combatir.

