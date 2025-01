Guillermo Francos: "De las puertas de la casa para adentro..."

Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública

bandera lgbt.jpg Cuestión polémica: LGBT y género, respuestas de Guillermo Francos que abren debates

Diálogo al aire

Tenembaum repreguntó: "¿promoción de qué, de la homosexualidad?“, a lo que el jefe de Ministros respondió:

Por ejemplo, digamos, son temas que … a ver, yo no objeto nada, no voy a decir la famosa frase ´Yo tengo un amigo... no objeto la decisión que cada uno tome en su vida. No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas“, y remarcó que ”cada uno viva de la manera que quiera”.

Frente a otra consulta

¿En qué caso cree que el Estado haya promovido la homosexualidad? Francos respondió:

Yo creo queha habido montones de campañas, en distintos lugares, como campañas escolares, en la que se le ha permitido a los chicos, en situaciones de este tipo, en fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno Yo creo queha habido montones de campañas, en distintos lugares, como campañas escolares, en la que se le ha permitido a los chicos, en situaciones de este tipo, en fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno

Más adelante sumó

De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar

Más contenido en Urgente24

Iván Schargrodsky y la reasignación de sexo en menores

"Una canción" para Pepe Mujica que pronto partirá al infinito

PAMI: ATE advierte que en febrero podrían haber 300 despidos en Rosario

Papa Francisco sobre IA: "Indistinguible" del humano y fuera de control