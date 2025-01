Marcelo Gallardo y los elogios hacia Borja arrojan una sola verdad para 2025

Marcelo Gallardo fue claro:

Estamos muy contentos con su preparación, con su voluntad de ponerse en su mejor versión. Eso requiere claramente de voluntad, entendimiento, de querer pertenecer. No solamente él, sino que también el resto. Pasa que a él se lo evalúa como el goleador que es, y si no hace goles… Se ha destacado por hacer goles, por eso tiene números increíbles.

Está claro lo que pretende el entrenador. Su evaluación sobre el futbolista tiene raíces en la pretemporada que hizo, pero también en lo que proyecta Marcelo Gallardo para este 2025: un River extremadamente competitivo.

River y otro portazo: un refuerzo de 3.5 millones se va tras 16 partidos jugados Marcelo Gallardo proyecta un River competitivo para 2025

En esa misma conferencia de prensa, el entrenador dio a entender que nadie tiene el puesto ganado. Eso podría traer algunas dudas, porque lo que significaba una dupla consolidada entre Facundo Colidio y Pablo Solari, y que podría alternarse con refuerzos como Tapia, Galoppo y Driussi, ahora a esa ecuación se suma Borja como chance más concreta.

"Reglas claras. El que juega es porque se gana el lugar, el que espera es porque tiene la posibilidad de esperar y entrar y el que no tendrá que seguir trabajando", señaló el DT.

Marcelo Gallardo elogió al colombiano: "Está enfocado y me gusta cómo vino preparado"

"Cuando tenés la posibilidad de contar con jugadores que quieren pertenecer y aportarle al equipo otras posibilidades aparte de sus cualidades, está buenísimo. Él está enfocado y me gusta cómo vino preparado para encarar el inicio de pretemporada", dijo.

image.png Miguel Borja está encendido y le planta dudas a Gallardo

"Cuando las cosas son claras los futbolistas las entienden, por eso vino muy enfocado y se lo ve muy bien. Eso marca pequeñas referencias de cómo todos tenemos que tener un comportamiento para el equipo, no dejando de lado sus cualidades principales. Sus cualidades principales ya saben cuáles son, pero además tiene ese aporte hace que el equipo pueda funcionar con mejor calidad", añadió.

