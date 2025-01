"Acá malas caras no": la advertencia de Marcelo Gallardo en un River competitivo

Marcelo Gallardo: "Reglas claras, el que juega es porque se gana el lugar"

De cara a un 2025 con un plantel acaudalado, dejó en claro que los quiere a todos enfocados y, más allá de que juegan siempre 11, los necesita a todos con el mismo hambre.

Reglas claras. El que juega es porque se gana el lugar, el que espera es porque tiene la posibilidad de esperar y entrar y el que no tendrá que seguir trabajando. Y si no es muy claro, hay posibilidad de salida, se habla y listo, acá malas caras no

Marcelo Gallardo también se refirió a todos los futbolistas que tendrá a disposición. " Cuando los mensajes son claros y los jugadores lo entienden y lo asumen no tiene por qué ser complicado. Vamos a tener un plantel de entre 30 y 32 futbolistas de los que jugarán 11, otros 11 o 12 estarán en el banco y va a haber otros tantos en la tribuna", dijo.

Cuando digo malas caras no digo que quiero ver jugadores contentos porque no juegan. Lo que sí quiero es que si vos te quedás acá es porque hacés mérito para tener posibilidad. No soporto los lugares donde uno está por conforme, porque el mundo River es muy lindo, porque te da todas las posibilidades, todas las herramientas y te quedás porque es muy lindo, no

"Yo quiero que te quedes para intentar ganar un lugar, ganar minutos y demostrarme a mí que si no jugás soy yo el que está equivocado y no vos. Cuando las cosas son claras, para mí no hay ningún problema", cerró el Muñeco, que ya prepara el partido debut de River en el torneo. Será el próximo sábado a las 21.30, ante Platense y de visitante.

