Yamandú Orsi sobre polémica por la paridad de género: "Es la que se pudo lograr"

Su explicación está en sintonía con autopercepción ideológica : "Progresista pragmático" que, según él, marca al Frente Amplio: “Un sentir donde los derechos políticos tienen que ir acompañados con los derechos sociales, pero también con un pragmatismo que tanto Tabaré Vázquez como José Mujica supieron poner”.

Críticas

El sociólogo y director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli, opinó en diálogo con VTV Noticias que el gabinete quedó un “poco desbalanceado”.

“Por un lado están los sectores, por otro los perfiles más técnicos y por otro lado el tema de paridad de género, que quedó un poco desbalanceado al menos para lo que era previsible o lo prometido. Eso quedó algo en el debe, pero igualmente hay más representación de mujeres que en el gobierno actual”.

La principal crítica a Orsi es que “traicionó”, de cierto modo, a las bases programáticas del Frente Amplio (FA) que se titula “Democracia paritaria: reconocimiento y ejercicio de derechos políticos”.

La politóloga Niki Johnson, en diablo con la diaria fue más tajante: “Sigue siendo un tema que, aun para un partido que aparentemente ya asumió la importancia de la paridad, no parece ser un criterio que debe estar reflejado en todos los ámbitos”.

image.png Las ministra designada de Defensa Nacional, Sandra Lazo, la de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo.

La fuerza de izquierda plantea allí como “indispensable” avanzar en “mecanismos de equidad que rompan las brechas existentes y fomenten políticas públicas que garanticen la paridad en la participación y representación en los partidos políticos y en los procesos electorales, y a su vez establecer acciones contra el ejercicio de la violencia política”.

Si bien destacó la fórmula presidencial paritaria (Orsi-Carolina Cosse), la conformación volvió a quedar lejos de la paridad según el diario.

El futuro presidente, Yamandú Orsi, confirmó que estará integrado por nueve ministros y cinco ministras, lo que se traduce en una representación femenina de poco más de un tercio (35, 7%).

La proporción no supera la máxima representación femenina que hubo hasta ahora, la iguala. “Fue la del gabinete electo para el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020), que también incluía a cinco ministras. La iguala en número pero no en proporción, porque en aquel entonces eran 13 los ministerios. La iguala, pero no la supera, pese al acento en la paridad que puso el FA en la campaña, en el programa e incluso después de la elección de noviembre”, recriminó ladiaria.

De todas formas, cabe destacar ciertos hitos en el gabinete de Orsi: será la primera vez en la historia que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tenga una mujer al frente (Lucía Etcheverry) y la segunda vez que una mujer lidere el Ministerio de Defensa (Sandra Lazo), después del mandato Azucena Berrutti en el período 2005-2008.

Según la diaria, "en Uruguay todavía existen ministerios que nunca estuvieron liderados por mujeres: uno es Relaciones Exteriores, el otro es Ganadería, Agricultura y Pesca".

