The Best: por este golazo de chilena Alejandro Garnacho ganó el Premio Puskás

image.png

El delantero del United dijo: "Fue un gran remate. Lo llevaba entrenando mucho tiempo. Pero también fue una magnífica jugada colectiva, por lo que no habría llegado hasta aquí sin mis compañeros".

Dibu Martínez también ganó premio en The Best

Los The Best reconocieron a Dibu Martínez como mejor arquero de la temporada. Según argumentó la FIFA, el arquero "se alzó por segunda vez con el Premio The Best al Guardameta de la FIFA™ gracias a su importante contribución en la conquista de la Copa América de la CONMEBOL 2024".

Más contenido en Golazo24

The Best: qué dijo FIFA sobre Dibu Martínez y Alejandro Garnacho por sus premios

Carlos Palacios y un gran gesto de compromiso con Boca: ¿Compañeros expuestos?

Murió Armando Pérez, ex presidente de Belgrano que sufrió en AFA

Tyc Sports dio un nombre top que buscaría River para el Mundial de Clubes