Yamandú Orsi a la Cumbre del Mercosur: Lula, Petro y la incomodidad con Milei

“Que el país [Colombia] haya podido resolver y apueste una ficha a la paz me reconforta y me hace pensar que América Latina puede encontrar el camino. [...] Mientras en el corazón de Europa están pasando cosas espantosas, en América Latina, tan desigual, hoy podemos decir que no tenemos conflictos entre países, y ese tipo de cosas se lo debemos a gente como Petro. Espero tener contacto pronto con él y poder colaborar”, apuntó.

Caso contrario es su vínculo actual con el Gobierno Argentina, ya que difiere con la política de Javier Milei. Es que el libertario se ha mostrado más cercano a Lacalle Pou y al candidato outsider colorado, Andrés Ojeda, que al frenteamplismo.

En ese sentido, este jueves se esperá que Milei asista a la Cumbre del Mercosur, tras su faltazo a la anterior de Asunción. Incluso tiene prevista una participación en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing el viernes al mediodía.

image.png El presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la de México, Claudia Scheinbaum, y el de Chile, Gabriel Boric ! Foto gentileza EFE

En julio, el presidente Javier Milei no fue a la reunión de presidentes de los países integrantes del Mercosur que se celebró en Paraguay. Ante ello, varios líderes le pasaron factura por su evidente desplante, incluso, sus pares ideológicos Lacalle Pou y Santiago Peña.

Ahora, por estos días, Javier Milei se encuentra en solitario y aislado en la región, debido a que, con el triunfo de Orsi, seis de los diez países del Cono Sur tendrán gobiernos de izquierda (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela), sin contar el caso de México por fuera de la región.

Milei, entonces, sólo contará con el apoyo de los gobiernos de Derecha de Ecuador y de Paraguay (aunque Peña se muestra cercano a Lula y abierto al diálogo con la izquierda regional).

Yamandú Orsi con Lula y avances del acuerdo UE-MERCOSUR

El viernes, el nuevo mandatario electo de Uruguay, Yamandú Orsi, regresó visiblemente complacido a Montevideo tras la breve reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien comparte cosmovisiones y programas económicos para el Cono Sur.

“Muy buen día de trabajo. Una jornada muy intensa. Corta pero muy cargada, donde pudimos traernos el mensaje del presidente brasileño, que va a seguir apoyando y colaborando con Uruguay en las cosas que son comunes y que se comprometió”, dijo Orsi a la prensa.

El mandatario electo contó a los medios de comunicación que con Lula manifestaron la idea de reactivar un grupo bilateral de alto nivel para la resolución de temas y para agilizar cuestiones "cajoneadas" que por la burocracia a veces se demoran.

“El Gobierno uruguayo siempre estuvo interesado en generar ese espacio”, sentenció.

Además reveló que habló con Lula sobre la posibilidad de que el Mercosur finalmente acuerde con la Unión Europea. Sobre ello dijo que ambos concuerdan con el "optimismo" acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial entre el bloque suramericano y el europeo.

image.png El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablando con el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, en el Palacio del Planalto este viernes 29 de noviembre, en Brasilia (Brasil). Orsi llegó a Brasil con el propósito de hablar sobre el Mercosur, cuya cumbre se celebrará en una semana en Montevideo. Foto: EFE/Andre Borges

Orsi expresó ante los periodistas que en la mayor parte de la reunión con el líder carioca dialogó en torno a la situación de las negociaciones entre los dos bloques, que promete ser el tema central de la cumbre que se celebrará en Montevideo.

En ese sentido, como reveló Urgente24, un inminente acuerdo comercial podría finalmente materializarse entre el Mercosur y la Unión Europea.

Pero este acuerdo requiere el cumplimiento de exigencias a Suramérica como la garantía de evitar la deforestación y esfuerzos contra la crisis climática. Mientras que, del lado europeo, también deben cumplir con las latinoamericanas: restringir el acceso de empresas extranjeras a las licitaciones públicas.

En junio del año pasado, Lula criticó duramente la exigencia medioambiental e hizo alusión a la lista negra de materia prima-productos locales que estarían prohibidos por la UE por desprenderse de la deforestación.

En ese sentido, Lula se refería a una lista de productos primarios made in Brasil que son prohibidos para la comercialización con la UE –no pueden importarlos– al ser derivados de la deforestación, estipulado como norma en el Parlamento Europeo, tales como ganado, madera, soja, café, cacao, caucho, palma aceitera y otros alimentados/derivados de estos commodities como la soya, cuero, chocolate, muebles, carbón vegetal, productos de papel impreso, derivados del aceite de palma, entre otros.

