Límite de los Reyes del Pérmico (ExxonMobil y Oxy) a Donald Trump

ExxonMobil Corporation fue fundada como Standard Oil Company en 1870 por John D. Rockefeller, reorganizada como trust de 1882 a 1892, agrupada como Standard Oil Co. of New Jersey a partir de 1899 y fraccionada en 1911 en virtud de la Ley Sherman Antimonopolios (o Sherman Antitrust Act) en el controvertido caso 'Standard Oil Co. of New Jersey v. United States'.