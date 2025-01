Cuenta regresiva para el debut de Pluspetrol en ON

Pluspetrol compró activos de ExxonMobil Exploration Argentina (EMEA) en la Cuenca Neuquina por US$ 1.700 millones, y ahora emite Obligaciones Negociables (ON) por hasta US$ 1.000 millones para financiar sus proyectos de expansión en Vaca Muerta; por ejemplo el área Bajo del Choique-La Invernada. Según Economía & Energía, Pluspetrol ya es la productora de crudo N°4 en la Argentina (44.300 barriles diarios).